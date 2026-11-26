Tạo chuyển biến từ bố trí cán bộ lãnh đạo cấp xã

Bố trí, sử dụng cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã không phải người địa phương là một trong những giải pháp được Quảng Ninh triển khai đồng bộ sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chủ trương này góp phần kiểm soát quyền lực, khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín, phát huy trách nhiệm người đứng đầu, tạo chuyển biến trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Lãnh đạo phường Việt Hưng chủ trì họp Ban Chỉ đạo GPMB các dự án trên địa bàn để nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác GPMB dự án Công viên công cộng Tuần Châu. Ảnh: Phường Việt Hưng

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với 54 xã, phường, đặc khu, yêu cầu đặt ra đối với Quảng Ninh là phải nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, việc bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã không phải người địa phương được xác định là một giải pháp quan trọng để đổi mới công tác cán bộ nhằm kiểm soát quyền lực, phòng chống cục bộ địa phương, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở và tạo môi trường rèn luyện, thử thách cán bộ.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy, đến nay thành phố đã bố trí 54/54 bí thư đảng ủy và 54/54 chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương, đạt tỷ lệ 100%. Để thực hiện chủ trương này, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai nhiều phương án bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Bên cạnh việc điều động, luân chuyển cán bộ giữa các địa phương, thành phố còn lựa chọn, phân công, chỉ định cán bộ đang công tác tại các cơ quan cấp thành phố về đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở. Qua đó, tạo điều kiện để cán bộ phát huy kinh nghiệm công tác, tiếp cận thực tiễn ở địa bàn mới, đồng thời bổ sung nguồn nhân lực có năng lực, kinh nghiệm cho cơ sở.

Lãnh đạo phường Móng Cái 1 kiểm tra thực tế tại các khu dân cư, kiểm tra việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và chỉ đạo những việc cần làm ngay đối với đời sống dân sinh. Ảnh: Phường Móng Cái 1

Thực tế tại phường Việt Hưng cho thấy rõ điều đó. Tháng 12/2025, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn được điều động, luân chuyển về giữ chức Bí thư Đảng ủy phường. Trên cương vị người đứng đầu cấp ủy, đồng chí đã cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong đó xác định GPMB là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trực tiếp tác động đến tiến độ triển khai các dự án và yêu cầu phát triển của địa phương.

Với vai trò Trưởng Ban Chỉ đạo GPMB phường, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cùng tập thể lãnh đạo địa phương tập trung rà soát tiến độ từng dự án, phân công rõ trách nhiệm, tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Nhờ đó, phường đã hoàn thành GPMB 4/4 dự án, không phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. Trong đó, hoàn thành, bàn giao 100% diện tích đất dự án Công viên công cộng Tuần Châu cho chủ đầu tư; hoàn thành GPMB, bàn giao toàn bộ diện tích để triển khai Dự án Cụm công nghiệp hỗ trợ Việt Hưng…

Cùng với nhiệm vụ GPMB, phường Việt Hưng ghi nhận những kết quả tích cực trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 118,8% kế hoạch vốn giao đầu năm. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ phường được tổ chức thành công, bảo đảm an toàn.

Tại nhiều địa phương như: Móng Cái 1, Hồng Gai, Hạ Long, Hiệp Hòa, Đông Triều, Hoành Mô…, đội ngũ cán bộ được điều động, luân chuyển cũng đang từng bước phát huy vai trò trên cương vị công tác mới. Việc luân chuyển cán bộ từ địa phương này sang địa phương khác hoặc từ các cơ quan cấp thành phố về cơ sở đã tạo điều kiện để đội ngũ lãnh đạo tiếp cận địa bàn bằng tư duy mới, có thêm góc nhìn khách quan trong giải quyết công việc, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân và yêu cầu phát triển địa phương.

Cùng với hai chức danh bí thư cấp ủy và chủ tịch UBND cấp xã, Quảng Ninh cũng chú trọng bố trí cán bộ không phải người địa phương đảm nhiệm các vị trí quan trọng khác trong hệ thống chính trị cơ sở. Đến nay, 54/54 chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy và 54/54 chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã đều không phải người địa phương.

Cùng với việc luân chuyển, điều động cán bộ, thành phố Quảng Ninh chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cấp xã, tập trung vào kỹ năng thực thi công vụ, chuyên môn nghiệp vụ, công nghệ thông tin và chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Những chuyển biến trong công tác tổ chức, cán bộ đang góp phần củng cố năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu của hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở, tạo nền tảng để Quảng Ninh thực hiện các mục tiêu phát triển. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của thành phố tăng 12,54%, đứng đầu cả nước. Tính chung 10 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 103.300 tỷ đồng, vượt 39,6% dự toán năm; tổng khách du lịch ước đạt 23,57 triệu lượt, doanh thu du lịch đạt khoảng 72.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 133.000 tỷ đồng. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức thành công.

Thực tiễn triển khai cho thấy, bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã không phải người địa phương là một bước đổi mới trong công tác tổ chức, cán bộ của Quảng Ninh sau sắp xếp đơn vị hành chính. Qua đó, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có bản lĩnh, năng lực, phương pháp làm việc khoa học, sâu sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhân dân.