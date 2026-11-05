Tăng cường cán bộ về cơ sở hỗ trợ công tác GPMB

Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, thành phố Quảng Ninh đã chủ động điều động, biệt phái cán bộ từ các cơ quan, đơn vị chuyên môn về hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Đây là giải pháp nhằm bổ sung nhân lực, nâng cao năng lực xử lý công việc tại cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn.

Các cán bộ được điều động, biệt phái về phường Hiệp Hòa làm công tác đất đai, GPMB.

Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Hiệp Hòa tiếp nhận, triển khai công tác GPMB 11 dự án. Trong đó, có 3 dự án trọng điểm thuộc khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng diện tích thu hồi 660,56ha, liên quan đến khoảng 3.700 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Trong 3 dự án trọng điểm, đến nay, phường đã hoàn thành GPMB 2 dự án trước ngày 30/9/2026 theo chỉ đạo của thành phố. Đối với dự án Khu công nghiệp Sông Khoai, do khối lượng công việc còn rất lớn, địa phương đang tập trung cao độ, huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026 theo chỉ đạo của thành phố.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, phường Hiệp Hòa đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm của từng cán bộ với tiến độ thực hiện theo tuần. Cùng với việc bố trí 20 cán bộ trực tiếp phụ trách công tác đất đai, GPMB, từ giữa tháng 10, phường Hiệp Hòa đã tiếp nhận 12 cán bộ do thành phố điều động, biệt phái từ các cơ quan, đơn vị chuyên môn, gồm: 7 cán bộ Thanh tra thành phố, 2 cán bộ Sở Xây dựng, 1 cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, 1 cán bộ Ban Quản lý Khu kinh tế và 1 cán bộ phường Hà An để hỗ trợ địa phương thực hiện nhiệm vụ GPMB.

Ông Trịnh Văn Khởi, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hiệp Hòa cho biết: Việc tăng cường cán bộ từ các cơ quan, đơn vị đã góp phần bổ sung lực lượng có chuyên môn, kinh nghiệm để hỗ trợ phường thực hiện nhiệm vụ GPMB. Hiện toàn bộ cán bộ được thành phố tăng cường cùng lực lượng của phường đều trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ GPMB. Trung tâm phân công công việc cụ thể đến từng cán bộ, xác định tiến độ theo tuần và duy trì giao ban hằng ngày để rà soát kết quả, kịp thời báo cáo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Do khối lượng công việc lớn, cán bộ thường xuyên làm việc từ 8-12 tiếng mỗi ngày, duy trì công việc cả tuần và luân phiên nghỉ để bảo đảm tiến độ.

Cán bộ Thanh tra thành phố và các sở, ngành biệt phái về Hiệp Hòa bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ.

Trong số cán bộ được thành phố điều động, biệt phái về hỗ trợ phường Hiệp Hòa, anh Vũ Thế Lâm, Phòng Nghiệp vụ 3 (Thanh tra thành phố), trực tiếp tham gia nhiệm vụ kiểm tra nguồn gốc đất, lập và thẩm định phương án GPMB. Với đặc thù công việc đòi hỏi sự chặt chẽ, chính xác trong từng hồ sơ, anh cùng các đồng nghiệp nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ, phối hợp với cán bộ địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Anh Vũ Thế Lâm cho biết: Khi được biệt phái về phường, chúng tôi nhanh chóng tiếp cận công việc, phối hợp với cán bộ địa phương triển khai các nhiệm vụ được giao, xác định phải nỗ lực cao nhất để góp phần bảo đảm tiến độ chung. Khối lượng công việc còn rất lớn nên anh em sẵn sàng ăn nghỉ tại địa phương, tập trung xử lý công việc, đồng hành cùng cơ sở hoàn thành nhiệm vụ.

Cùng với phường Hiệp Hòa, việc tăng cường cán bộ từ các sở, ngành để hỗ trợ công tác GPMB còn được thành phố triển khai tại các địa phương khác có dự án cần tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, đẩy nhanh quá trình rà soát hồ sơ, phối hợp xử lý các vướng mắc, bảo đảm công việc được triển khai liên tục, thông suốt.

Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hiệp Hòa trao đổi nghiệp vụ với cán bộ về công tác GPMB.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, từ cuối tháng 7/2026 đến nay, thành phố đã biệt phái, điều động, tăng cường 43 cán bộ từ các cơ quan, đơn vị chuyên môn về các phường: Tuần Châu, Liên Hòa, Hiệp Hòa, Hà An để trực tiếp thực hiện công tác GPMB cho các địa phương. Trước đó, từ tháng 10/2025 đến tháng 6/2026, Sở Nội vụ đã tham mưu điều động, tăng cường 33 trường hợp tại các sở, ban, ngành về làm việc tại UBND cấp xã, để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, GPMB.

Việc bố trí cán bộ được thực hiện trên cơ sở yêu cầu thực tế của từng địa phương, từng dự án, ưu tiên những nơi có khối lượng GPMB lớn, tiến độ cấp bách, cần bổ sung nhân lực và chuyên môn. Đây cũng là giải pháp thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của thành phố trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của chính quyền cấp xã, góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB, tạo điều kiện để các dự án được triển khai theo kế hoạch, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.