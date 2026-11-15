Va chạm với xe tải ở Đắk Lắk, 3 thiếu niên đi xe máy thương vong

Xe máy chở 3 thiếu niên từ 14 đến 16 tuổi xảy ra va chạm với xe tải trên Quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Đắk Lắk, khiến một người tử vong, hai người bị thương.

Ngày 15/11, lãnh đạo UBND xã Tuy An Bắc (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô tải khiến một người tử vong, hai người bị thương. Đáng chú ý, cả ba nạn nhân đều ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 cùng ngày, xe tải biển kiểm soát 29E-784.74 do tài xế Nguyễn Đình Nguyên (27 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) lái, đi từ đường nhánh ra Quốc lộ 1 tại Km1301+950, thuộc tổ dân phố Trường Xuân, xã Tuy An Bắc, để rẽ về hướng Nam.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến vị trí trên, xe tải xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 78F-648.13 đang đi trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe máy có 3 người gồm N.X.K. (15 tuổi), T.T.T. (16 tuổi) và N.Đ.P. (14 tuổi), cùng trú xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk. Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được người điều khiển xe máy.

Sau vụ va chạm, cả 3 nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế xã Tuy An Bắc cấp cứu. Tuy nhiên, N.Đ.P. tử vong tại đây; N.X.K. bị gãy chân phải, còn T.T.T. hôn mê, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều trị.

Vụ tai nạn cũng khiến hai phương tiện hư hỏng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 3 triệu đồng.

Lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông Tuy An (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Liên quan vụ việc, chỉ huy Công an xã Tuy An Bắc cho biết, thời gian qua, đơn vị thường xuyên phối hợp với các trường học tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh. Ba nạn nhân trong vụ tai nạn nói trên đều cư trú tại địa phương khác.

Từ vụ tai nạn thương tâm, Công an xã Tuy An Bắc khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quản lý, nhắc nhở con em chấp hành quy định về an toàn giao thông; tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi hoặc chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định.

Đồng thời, phụ huynh cần hạn chế để con em ra đường sau 20h, không để các em tự ý độ, chế, cải tạo xe điện, xe gắn máy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.