Xe đầu kéo làm rơi sắt nhọn trên cao tốc: Tài xế không có bằng lái lúc kiểm tra

Thời điểm bị kiểm tra, tài xế không có bằng nhưng vẫn lái xe đầu kéo chở phế liệu, làm rơi mảnh sắt trên quãng đường 337 km cao tốc từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Ngày 7/8, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 5 (Cục CSGT) cho biết đã xác định được phương tiện và 2 tài xế gây ra vụ rơi vãi mảnh sắt phế liệu trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, khiến hàng loạt ô tô bị thủng lốp vào rạng sáng 6/8.

Qua làm việc, trong đêm 5/8 và ràng sáng 6/8, 2 tài xế là V.Đ.T. (SN 1990) và V.V.T. (SN 1992, cùng trú tỉnh Thanh Hóa) thay nhau lái xe chở phế phẩm công nghiệp biển số 36H-188.xx kéo theo sơ mi rơ moóc 36RM-037.xx được thu gom dưới dạng phế liệu từ Thanh Hóa vào TP.HCM.

Lốp xe hư hỏng do bị vật sắc nhọn đâm thủng khi đi trên cao tốc.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian từ 21h30 ngày 5/8 đến 1h ngày 6/8, tài xế V.V.T. lái xe làm rơi vãi hàng hóa xuống mặt đường. Lúc bị kiểm tra, người này không có giấy phép lái xe, sử dụng điện thoại khi đang lái xe và không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe theo quy định.

Sau 1h ngày 6/8, phương tiện được bàn giao cho tài xế V.Đ.T. tiếp tục lái. Quá trình đi trên đường, tài xế này vẫn làm rơi vãi mảnh sắt, đồng thời không thắt dây an toàn và không sử dụng thẻ lái xe.

Trước đó, từ khoảng 0h30 đến 12h ngày 6/8, trong quá trình tuần tra trên các tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong, lực lượng CSGT phát hiện nhiều mảnh kim loại sắc nhọn rơi vãi trên mặt đường theo hướng Bắc - Nam.

Sự cố khiến hàng loạt ô tô bị thủng, nổ lốp, buộc phải giảm tốc hoặc dừng khẩn cấp để xử lý. May mắn, không ghi nhận thiệt hại về người.

Ngay trong đêm và rạng sáng, lực lượng CSGT phối hợp đơn vị quản lý đường cao tốc khẩn trương thu gom mảnh sắt, phân luồng giao thông và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm phương tiện gây ra sự cố.

Đến 9h40 ngày 6/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 phối hợp Đội CSGT đường bộ số 6 dừng kiểm tra xe đầu kéo này trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Chiếc xe được cho là làm rơi vãi vật sắc nhọn trên cao tốc.

Theo xác minh của CSGT, xe đầu kéo bắt đầu làm rơi mảnh sắt từ Km65 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và kéo dài đến Km1325 trên tuyến Chí Thạnh - Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa), với tổng chiều dài khoảng 337 km.

Đến 16h ngày 7/8, lực lượng CSGT cùng đơn vị quản lý, vận hành tuyến cao tốc đã ghi nhận 124 phương tiện bị hư hỏng bánh lốp do cán phải các mảnh sắt. Công tác rà soát thiệt hại vẫn đang tiếp tục.

Riêng trên đoạn cao tốc qua hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, lực lượng chức năng đã thu gom hơn 60 kg mảnh sắt rơi vãi. Khu vực này ghi nhận hơn 50 phương tiện bị thủng, nổ lốp, trong đó gần 30 xe gặp sự cố trên đoạn cao tốc qua Gia Lai.

Tài xế phải dùng ống bơm chuyên dụng để tạm thời bơm lốp và tiếp tục di chuyển ra khỏi cao tốc.

Hiện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 đang phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, xác định mức độ thiệt hại để xử lý hai tài xế theo quy định của pháp luật.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, sáng 6/8, nhiều tài xế phản ánh ô tô bị thủng lốp sau khi cán phải vật sắt sắc nhọn trên các tuyến cao tốc này.

Ghi nhận trong sáng 6/8, tại cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, đoạn qua xã Tuy An Bắc, nhiều ô tô phải dừng khẩn cấp để thay hoặc vá lốp sau khi cán phải các vật sắc nhọn trên mặt đường. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Cục CSGT đề nghị các chủ phương tiện bị hư hỏng do vật sắc nhọn rơi vãi trên cao tốc hướng Đà Nẵng - Quy Nhơn từ 0h30 đến 12h ngày 6/8 liên hệ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 để cung cấp thông tin, hình ảnh, chứng từ sửa chữa và tài liệu liên quan.Mọi thông tin gửi về: Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5, Phòng 6, Cục CSGT, tại Km4, xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng. Điện thoại trực ban: 0949.05.06.08.

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