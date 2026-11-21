Xe tải tông gãy lan can cầu lao xuống sông, tài xế bị thương bơi vào bờ

Xe tải chở vật liệu xây dựng tông gãy lan can cầu, lao xuống sông ở Quảng Trị, tài xế dù bị thương nhưng vẫn gắng bơi được vào bờ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 ngày 20/11, xe tải mang biển kiểm soát 73A-464.xx) do ông Phạm Văn Thuyên (45 tuổi, trú thôn Quảng Châu, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, chở vật liệu xây dựng chạy từ thôn Quảng Châu về trung tâm xã Hoà Trạch.

Khi đi đến cầu Tùng Lý, thuộc thôn Quảng Châu, chiếc xe gặp sự cố lao vào lan can cầu rồi lao xuống con sông Tùng Lý (một nhánh chảy ra sông Loan chảy qua xã Hoà Trạch).

Khu vực nơi chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng lao xuống sông ở Quảng Trị

Sau cú va chạm, tài xế Thuyên thoát được ra khỏi xe và bơi vào bờ nhưng bị thương, được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an xã Hòa Trạch nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai cứu hộ phương tiện, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cách đây khoảng 5 ngày, Công an phường Trị An (TP Đồng Nai) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ vụ ô tô 4 chỗ lao xuống hồ gần đường ĐT761, thuộc tổ 25, khu phố Mã Đà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h15 ngày 15/11, người dân phát hiện ô tô 4 chỗ màu trắng biển kiểm soát tỉnh Khánh Hòa nằm dưới hồ nước nên trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an phường Trị An nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai triển khai phương án trục vớt phương tiện.

Sau đó, anh N.V.T. (43 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) và chị N.T.T. (41 tuổi, ngụ TP.HCM) đến hiện trường, nhận là chủ phương tiện. Làm việc với cơ quan chức năng, hai người cho biết ô tô rơi xuống hồ là do mất lái.