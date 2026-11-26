Va chạm với ô tô điện, một phụ nữ bị thương

Gần 11 giờ ngày 25-11, tại ngã tư đường Thích Quảng Đức - đại lộ Nguyễn Tất Thành (phường Nam Nha Trang) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô điện 7 chỗ và xe máy điện khiến một phụ nữ bị thương.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô điện 7 chỗ lưu thông trên đường Thích Quảng Đức theo hướng từ Khu đô thị Phước Long A sang Khu đô thị Phước Long B. Khi đến ngã tư đường Thích Quảng Đức - đại lộ Nguyễn Tất Thành, xe ô tô va chạm với xe máy điện do một phụ nữ (chưa rõ danh tính) điều khiển.

Cú va chạm khiến người phụ nữ cùng xe máy điện ngã xuống mặt đường. Nạn nhân bị thương, được người dân đưa đến cơ sở y tế chữa trị. Xe ô tô điện và xe máy điện bị hư hỏng nhẹ.