Vẫn khó trong quản lý trật tự đô thị

Công tác quản lý trật tự đô thị thời gian qua được các địa phương tăng cường bằng nhiều đợt ra quân, kiểm tra, xử lý, huy động lực lượng bám địa bàn. Nhiều tuyến đường, khu vực chợ đã thông thoáng hơn, ý thức chấp hành của một bộ phận người dân, hộ kinh doanh có chuyển biến. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ phương tiện sai quy định vẫn tái diễn, cho thấy việc duy trì trật tự thường xuyên vẫn còn nhiều khó khăn.

Là địa bàn du lịch, dịch vụ, tập trung đông dân cư, phương tiện và hoạt động kinh doanh, phường Bãi Cháy triển khai quản lý trật tự đô thị trên nhiều tuyến, khu vực trọng điểm như chợ Cái Dăm, chợ Vườn Đào, chợ tạm Hùng Thắng, đường Hậu Cần, đường Hạ Long, khu vực cảng Cái Lân... Lực lượng trật tự đô thị, công an, các bộ phận chuyên môn và khu phố được phân công bám địa bàn, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, xử lý vi phạm. Tại các điểm phức tạp, phường tổ chức cao điểm chấn chỉnh tình trạng kinh doanh trên vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện sai quy định, đặt biển quảng cáo, ô dù, vật dụng lấn chiếm không gian công cộng.

Lực lượng chức năng phường Bãi Cháy tuyên truyền hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lề đường.

Công tác quản lý trật tự đô thị cũng được đưa xuống khu dân cư thông qua sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố, tuyên truyền và vận động trực tiếp các hộ kinh doanh. Cách làm này tạo chuyển biến về ý thức. Ông Nguyễn Công An, tiểu thương chợ Cái Dăm, phường Bãi Cháy chia sẻ: Sau khi được tuyên truyền vận động, chúng tôi đã thực hiện đúng quy định pháp luật, không bày bán lấn chiếm vỉa hè và cùng giữ gìn vệ sinh môi trường chung.

Cũng như Bãi Cháy, phường Đông Triều cũng tập trung lập lại trật tự đô thị tại các khu vực chợ, tuyến phố trung tâm và những điểm thường xuyên phát sinh lấn chiếm. Trong 9 tháng năm 2026, phường đã xử lý 33 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền 15,3 triệu đồng. Phường cũng xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường trên tuyến đường Mễ Dương, khu vực chợ Mễ Xá vốn là một trong những điểm "nóng" về trật tự đô thị trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Nhung, Trưởng khu Mễ Xá, phường Đông Triều cho biết: Trước đây, khu vực bên ngoài chợ thường xuất hiện tình trạng hàng hóa bày bán dọc hai bên đường, làm thu hẹp lối đi, thường xuyên gây ùn ứ giao thông. Sau nhiều đợt kiểm tra, chấn chỉnh, tình trạng này đã giảm rõ rệt. Hiện nay, lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục duy trì kiểm tra, nhắc nhở hằng ngày. Nhân dân đã chấp hành tốt hơn, việc đi lại, sinh hoạt thuận tiện hơn, cảnh quan khu vực cũng được cải thiện.

Theo ông Nguyễn Ngọc Dư, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Triều, quản lý trật tự đô thị gắn với xây dựng đô thị văn minh, bảo đảm an toàn giao thông là nhiệm vụ thường xuyên. Với các trường hợp tái lấn chiếm, phường yêu cầu cơ quan chuyên môn phối hợp khu phố tăng cường nhắc nhở, nâng cao ý thức chấp hành và xử lý cương quyết trường hợp cố tình vi phạm.

Các lực lượng phường Đông Triều nhắc nhở người dân không bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lề đường.

Kết quả bước đầu cho thấy sự vào cuộc của chính quyền và lực lượng cơ sở đã tạo chuyển biến tại nhiều khu vực. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, sử dụng không gian công cộng sai quy định vẫn xuất hiện tại nhiều địa bàn, tập trung nhiều quanh các khu chợ, tuyến phố kinh doanh và khu dân cư đông đúc. Hàng hóa bày sát mép đường, biển quảng cáo đặt trên vỉa hè, phương tiện dừng đỗ không đúng quy định. Hoạt động mua bán diễn ra thường xuyên, trong khi một bộ phận người mua vẫn giữ thói quen “tiện đâu mua đó”, khiến vi phạm dễ tái diễn và việc duy trì trật tự gặp nhiều khó khăn.

Đơn cử, tại khu vực cổng số 4 chợ Cột (phường Đông Triều), tình trạng bày bán hàng hóa lấn ra vỉa hè, sát mép đường vẫn xảy ra thường xuyên. Theo ông Phạm Văn Thái, Ban Quản lý chợ Cột, Ban quản lý chợ đã kẻ vạch, vận động các hộ kinh doanh vào chợ nhưng vẫn còn trường hợp chưa chấp hành. Chị Nguyễn Thị Kim Thúy, tiểu thương chợ Cột, phản ánh thêm: Dù lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, nhưng khi lực lượng rời đi nhiều người lại tiếp tục bày bán lấn ra khu vực vỉa hè, lòng đường.

Theo Thượng úy Bùi Huy Trọng, Phó Trưởng Công an phường Đông Triều, hiện nay, Công an phường đã làm việc với các khu phố, ban quản lý chợ, vận động hộ kinh doanh vào trong chợ, lồng ghép tuyên truyền tại các cuộc họp dân và yêu cầu hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành. Tuy vậy, nhu cầu mưu sinh, thói quen buôn bán lâu năm cùng đặc điểm mua bán thuận tiện ven đường khiến tình trạng tái lấn chiếm chưa được xử lý dứt điểm.

Thực tế cho thấy lực lượng chức năng khó có thể thường trực tại mọi vị trí, mọi thời điểm. Bởi vậy, kết quả quản lý phụ thuộc nhiều vào ý thức của người dân, hộ kinh doanh và trách nhiệm duy trì tại từng khu dân cư. Ông Trần Văn Lương, Bí thư Chi bộ khu Bãi Cháy 2, phường Bãi Cháy, nhận định: Tôi cho rằng quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân. Các lực lượng không thể chỉ phạt mãi được. Khi người dân hiểu và tự giác chấp hành thì đó chính là thắng lợi nhất trong cuộc vận động bảo đảm trật tự đô thị.

Quản lý trật tự đô thị cần được thực hiện liên tục, sát từng tuyến phố, khu vực chợ và khu dân cư; trách nhiệm của từng lực lượng phải rõ, việc xử lý trường hợp cố tình vi phạm phải nhất quán. Cùng với kiểm tra, xử lý, cần tổ chức hợp lý điểm kinh doanh, vị trí dừng đỗ phương tiện và kiên trì vận động người dân thay đổi thói quen sử dụng lòng đường, vỉa hè. Khi người dân tự giác chấp hành và công tác quản lý được duy trì thường xuyên, kết quả của các đợt chấn chỉnh mới có thể trở thành nền nếp lâu dài.