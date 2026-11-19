Để không còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Trước tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán tại khu phố Lê Hoàn, phường Quảng Yên, UBND phường đã chỉ đạo các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý quyết liệt, triệt để, nhằm lập lại trật tự đô thị, xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn.

Tại một số khu vực thuộc khu phố Lê Hoàn, tình trạng các hộ kinh doanh bày bán hàng hóa, đặt biển quảng cáo, vật dụng và phương tiện phục vụ kinh doanh trên vỉa hè, thậm chí tràn xuống lòng đường thường xuyên diễn ra. Một số vị trí vỉa hè bị chiếm dụng gần như toàn bộ diện tích, khiến người đi bộ không còn không gian lưu thông, phải di chuyển xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Vào những khung giờ cao điểm, khi lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, việc vừa lưu thông vừa tránh các hàng quán, vật dụng bày bán dưới lòng đường càng khiến tình hình giao thông tại đây trở nên phức tạp, dễ xảy ra va chạm, ùn tắc cục bộ.

Tình trạng các hộ bày bán hàng hóa, vật dụng phục vụ kinh doanh tràn lan trên vỉa hè, dưới lòng đường tại khu phố Lê Hoàn, phường Quảng Yên. Ảnh chụp tháng 9/2026

Đáng chú ý, đây không phải là vấn đề mới phát sinh mà đã tồn tại trong nhiều năm, mặc dù cơ quan chức năng đã tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở và triển khai nhiều đợt ra quân kiểm tra, xử lý. Sau mỗi đợt kiểm tra, tình trạng lấn chiếm có thời điểm được chấn chỉnh, tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn lại tiếp tục tái diễn.

Không chỉ ảnh hưởng đến giao thông, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè còn gây ra nhiều hệ lụy đối với môi trường và chất lượng cuộc sống của người dân. Việc tập kết hàng hóa, vật dụng kinh doanh thiếu ngăn nắp làm thu hẹp không gian công cộng, ảnh hưởng đến cảnh quan chung. Hoạt động buôn bán phát sinh tiếng ồn, rác thải, nước thải; khi không được thu gom và xử lý đúng quy định gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống xung quanh. Bên cạnh đó, việc phương tiện dừng, đỗ tùy tiện để mua bán hàng hóa cũng làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt.

Lực lượng chức năng phường Quảng Yên ra quân nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Ảnh chụp tháng 11/2026

Trao đổi về vấn đề này, ông Dương Anh Dũng, Trưởng khu phố Lê Hoàn, cho biết: “Người dân trong khu phố mong muốn chính quyền địa phương có biện pháp kiểm tra, xử lý kiên quyết và thường xuyên hơn, tránh tình trạng chỉ chấn chỉnh trong các đợt ra quân rồi sau đó lại tái diễn. Chúng tôi cũng mong các hộ kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành quy định, không vì lợi ích riêng mà ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt chung và quyền lợi của cộng đồng”.

Trước kiến nghị của cử tri khu phố Lê Hoàn, UBND phường Quảng Yên đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng và xây dựng phương án xử lý phù hợp với tình hình địa phương; bố trí lực lượng tổ chức các đợt ra quân kiểm tra, rà soát và xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, tái lấn chiếm hành lang thoát nước, lòng đường, vỉa hè và các tuyến đường giao thông, kiên quyết xử lý theo quy định, không để tình trạng vi phạm kéo dài hoặc tái diễn sau khi đã được nhắc nhở, chấn chỉnh.

Ông Đoàn Phúc Trường, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Yên, cho biết: “Cùng với các giải pháp trước mắt nhằm chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, UBND phường đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khảo sát, lập chủ trương đầu tư, kế hoạch cải tạo, sửa chữa chợ Rừng Quảng Yên (thuộc địa bàn khu phố Lê Hoàn), trình HĐND phường Quảng Yên xem xét, phê duyệt trong quy hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, với tổng mức đầu tư hơn 10,8 tỷ đồng; dự kiến triển khai thực hiện trong năm 2027. Đây là cơ sở quan trọng để từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng quản lý trên địa bàn".

Việc xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đô thị. Để đạt hiệu quả lâu dài, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và các lực lượng chức năng, rất cần sự đồng thuận, tự giác chấp hành của các hộ kinh doanh và toàn thể nhân dân.