Phường Liên Hòa xử lý dứt điểm khu chợ tạm, bảo đảm mỹ quan đô thị

Sau thời gian tuyên truyền, vận động các hộ tiểu thương, phường Liên Hòa đã tổ chức lực lượng ra quân xử lý, xóa bỏ điểm chợ Bóp tại ngõ 923, đường Phạm Tử Nghi. Việc xóa bỏ điểm chợ tạm kéo dài nhiều năm góp phần giải quyết kiến nghị của cử tri, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Các hộ tiểu thương kinh doanh ở chợ Bóp chủ động tháo dỡ, di dời.

Điểm chợ Bóp hình thành từ năm 2012, với hơn 60 tiểu thương kinh doanh. Đây vốn là chợ tạm được bố trí để các hộ kinh doanh hoạt động trong thời gian chờ xây dựng chợ Quán (chợ hạng 3) trên địa bàn. Tuy nhiên, sau khi chợ Quán được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động, điểm chợ Bóp vẫn tiếp tục tồn tại, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và phát sinh nhiều kiến nghị trong nhân dân.

Thực hiện chủ trương xóa bỏ điểm chợ tạm, phường Liên Hòa đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh tự nguyện tháo dỡ quầy hàng, di chuyển vào chợ Quán để ổn định kinh doanh.

Gia đình anh Vũ Văn Thắng, khu phố Quán, có 2 lốt kinh doanh tại điểm chợ Bóp trong nhiều năm. Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, sáng 2/11, anh Thắng đã tự nguyện tháo dỡ toàn bộ 2 quầy kinh doanh, trả lại mặt bằng thông thoáng tại ngõ 923, đường Phạm Tử Nghi; đồng thời đồng ý di chuyển vào chợ Quán để tiếp tục kinh doanh ổn định, lâu dài.

Chợ Bóp là chợ tạm hiện có hơn 60 tiểu thương buôn bán tại ngõ 923, đường Phạm Tử Nghi.

Công tác tự tháo dỡ tại điểm chợ Bóp được triển khai tích cực.

Lãnh đạo UBND phường Liên Hòa có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tháo dỡ điểm chợ Bóp.

Việc xóa bỏ điểm chợ Bóp góp phần giải quyết kiến nghị của cử tri, đưa hoạt động kinh doanh của các tiểu thương vào khu vực được quy hoạch, bảo đảm các yêu cầu về thương mại, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm. Cùng với đó, UBND phường Liên Hòa xây dựng kế hoạch duy trì lực lượng kiểm tra thường xuyên, kịp thời phát hiện và xử lý các điểm chợ cóc, chợ tạm phát sinh, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và cảnh quan đô thị.

Ông Lê Công Thanh, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị phường Liên Hòa, cho biết: Các hộ tiểu thương tại điểm chợ Bóp đã tự nguyện tháo dỡ quầy hàng và di chuyển vào chợ Quán, nơi được đầu tư xây dựng khang trang để tiếp tục kinh doanh. Sau khi xóa bỏ điểm chợ tạm, phường sẽ tiến hành chỉnh trang khu vực, góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị và thuận lợi cho người dân đi lại trên tuyến đường Phạm Tử Nghi.