Xã Quảng Tân: Khởi công tu bổ Miếu Sâu

Ngày 6/10, xã Quảng Tân tổ chức lễ khởi công tu bổ Miếu Sâu, tại thôn Đồng Tâm. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố.

Miếu Sâu tọa lạc tại thôn Đồng Tâm, xã Quảng Tân, là công trình tín ngưỡng gắn với những giá trị lịch sử, văn hóa và đời sống cộng đồng của người dân địa phương. Năm 2009, Miếu Sâu đã được UBND TP Quảng Ninh đưa vào danh mục di tích lịch sử - văn hóa đã kiểm kê, phân loại.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ Phạt mộc tu sửa Miếu Sâu.

Miếu Sâu là công trình có kiến trúc rất đặc biệt, được xây dựng chủ yếu bằng đá, từ móng, tường, xà đến mái, tạo nên nét kiến trúc độc đáo trong không gian văn hóa tín ngưỡng của địa phương.

Không chỉ có giá trị về kiến trúc, Miếu Sâu còn lưu giữ nhiều dấu ấn về lịch sử và đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng. Những pho tượng Phật, nền móng chùa cũ, những dấu tích kiến trúc bằng đá và những câu chuyện được các thế hệ cao tuổi truyền lại đã tạo nên một lớp trầm tích văn hóa có ý nghĩa đối với địa phương.

Trước Cách mạng Tháng Tám, Miếu Sâu từng được lực lượng Việt Minh chọn làm nơi đặt trạm liên lạc. Đây là địa điểm bí mật để các cán bộ từ căn cứ kháng chiến tiến hành hội ý chớp nhoáng, trao đổi công việc và chỉ đạo phong trào cách mạng tại địa phương.

Quy hoạch tổng mặt bằng Miếu Sâu.

Ngày nay, Miếu Sâu tiếp tục là địa điểm sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân. Hằng năm, nhất là vào dịp đầu xuân và các ngày lễ, nơi đây đón nhiều lượt du khách thập phương đến dâng hương, lễ Phật và vãn cảnh.

Trải qua thời gian dài, dưới tác động của thời tiết, thiên nhiên và điều kiện bảo quản còn hạn chế, một số hạng mục của Miếu Sâu đã xuống cấp, ảnh hưởng đến cảnh quan, không gian sinh hoạt tín ngưỡng cũng như việc gìn giữ các giá trị của công trình.

Thực hiện chủ trương bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống, xã Quảng Tân đã triển khai tu bổ, phục hồi, nâng cấp Miếu Sâu với Quy mô diện tích 5.970m2. Công trình được thực hiện bằng 100% nguồn kinh phí xã hội hóa.

Việc tu bổ Miếu Sâu nhằm bảo tồn, gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và tín ngưỡng truyền thống; từng bước hoàn thiện không gian sinh hoạt tín ngưỡng, đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân, phật tử và du khách. Qua đó, phát huy giá trị của di tích gắn với đời sống cộng đồng, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn.