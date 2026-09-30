Xã Quảng Tân: Ra mắt các Câu lạc bộ thể thao giải quyết mâu thuẫn trong trường học

Ngày 30/9, tại Trường TH&THCS Quảng Tân, UBND xã Quảng Tân đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao giải quyết mâu thuẫn trong trường học và truyền thông kỹ năng sống trong trường học.

Tại chương trình, xã đã công bố các quyết định thành lập và ra mắt Ban Chủ nhiệm 3 Câu lạc bộ Thể thao giải quyết mâu thuẫn trong trường học và truyền thông kỹ năng sống tại 3 trường: TH&THCS Quảng Tân; TH&THCS Quảng An; TH&THCS Quảng Lâm.

Việc thành lập các câu lạc bộ tạo thêm không gian để học sinh được giao lưu, rèn luyện thể chất, đồng thời trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong học tập và cuộc sống. Thông qua các hoạt động của câu lạc bộ, học sinh được khuyến khích hình thành cách ứng xử tích cực, biết lắng nghe, chia sẻ, tôn trọng sự khác biệt và chủ động giải quyết những bất đồng bằng phương thức phù hợp, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Ký cam kết đồng hành, duy trì hoạt động của các câu lạc bộ giữa đại diện UBND xã, Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ và đại diện cha mẹ học sinh.

Tại chương trình, các thành viên 3 câu lạc bộ thực hiện diễu hành ra mắt; các trường tổ chức các tiết mục văn nghệ chào mừng. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam phát biểu, chia sẻ những định hướng, thông điệp về xây dựng môi trường học tập an toàn, bình đẳng, thân thiện cho học sinh.

Trong khuôn khổ chương trình, các thành viên câu lạc bộ được tham gia nhiều hoạt động truyền thông, giáo dục kỹ năng sống với các nội dung thiết thực như kỹ năng giao tiếp, hợp tác, giải quyết mâu thuẫn; xây dựng tinh thần tôn trọng, bình đẳng; nhận diện và phòng ngừa nguy cơ bạo lực học đường.

Các câu lạc bộ nhận bóng, trang thiết bị phục vụ hoạt động.

Các hoạt động được tổ chức theo hình thức tương tác, kết hợp giữa trao đổi, chia sẻ và thực hành, giúp học sinh tiếp cận các kỹ năng một cách trực quan, gần gũi. Đặc biệt, thông qua các trò chơi tập thể, giao lưu bóng đá, chương trình lan tỏa những thông điệp tích cực về tinh thần đoàn kết, tôn trọng, thân thiện, sống đẹp và fair play trong thể thao, qua đó góp phần hình thành văn hóa ứng xử tích cực trong học sinh.

Một trong những nội dung có ý nghĩa tại chương trình là hoạt động ký cam kết đồng hành, duy trì hoạt động của các câu lạc bộ giữa đại diện UBND xã Quảng Tân, Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ và đại diện cha mẹ học sinh. Đây là cơ sở để tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương trong việc đồng hành, hỗ trợ học sinh rèn luyện kỹ năng sống, chủ động phòng ngừa và giải quyết mâu thuẫn, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, không bạo lực.

Đại diện dự án, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo xã tặng quà cho các em học sinh tham gia câu lạc bộ.