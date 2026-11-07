Xã Quảng Tân tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 7/11, xã Quảng Tân tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2026, hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11).

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền, phổ biến nội dung chuyên đề: “Kỷ nguyên mới của phổ biến, giáo dục pháp luật; quán triệt tư duy, kỹ năng và tổ chức thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 (Luật số 12/2026/QH16)”; những điểm mới cốt lõi của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026; các văn bản pháp luật mới liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp; các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ nhất và Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng tập trung phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Hộ tịch, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Đất đai cùng các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời dành thời gian trao đổi, giải đáp những vấn đề pháp luật phát sinh từ thực tiễn, giúp các đại biểu hiểu rõ hơn về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong quá trình thực hiện, chấp hành pháp luật.