Gắn biển công trình tuyến đường mẫu, ra mắt các mô hình tại xã Quảng Tân

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh phát động, chiều 21/9, Ủy ban MTTQ xã Quảng Tân tổ chức lễ gắn biển công trình tuyến đường mẫu; ra mắt các mô hình, chi hội, tổ tự quản tại thôn Tân Hợp và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ gia đình có khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã.

Tuyến đường mẫu thôn Tân Hợp do Ủy ban MTTQ xã Quảng Tân triển khai, là mô hình đầu tiên trong tổng số 681 công trình, phần việc trong hệ thống MTTQ thành phố Quảng Ninh được gắn biển trong đợt thi đua đặt biệt chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố.

Lễ gắn biển công trình tuyến đường mẫu thôn Tân Hợp, xã Quảng Tân.

Với chiều dài hơn 6km, tuyến đường mẫu được triển khai với sự phối hợp đồng bộ của các tổ chức chính trị xã hội và sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân. Nhân dân địa phương tham gia trồng gần 1.000 cây hoa tigon và hoa mua nhật; lắp đặt 144 giàn hoa sắt; cùng chấp hành quy ước, hương ước, không lấn chiếm lòng lề đường, không xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường khu dân cư.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã Quảng Tân.

Ngoài tuyến đường mẫu thôn Tân Hợp, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội xã Quảng Tân đã ra mắt các mô hình, chi hội, tổ tự quản: Chi hội nghề nghiệp trồng cây ăn quả của Hội Nông dân xã; Tổ an ninh tự quản của Hội Cựu chiến binh xã; Tổ Phụ nữ và môi trường của Hội Phụ nữ xã; Bản đồ số của Đoàn Thanh niên xã; đồng thời, ra mắt App Mặt trận số quét mã QR mô hình “Khu dân cư thông minh phản ánh số của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã.

Nhân dịp này, MTTQ đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 2 hộ gia đình khó khăn về nhà ở.