Xây dựng phong trào ở địa bàn ven biển

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nhân rộng mô hình nhân dân tự quản ANTT tại cơ sở gắn với đặc thù cuộc sống ngư dân... là những dấu ấn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn các xã, phường ven biển của Quảng Ninh.

Công tác tuyên truyền, vận động luôn đóng vai trò quan trọng hàng đầu để xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Nhất là khi nhiệm vụ này được triển khai với hình thức đa dạng để phù hợp với thực tiễn cơ sở; xác định rõ nội dung trọng tâm theo từng chiến dịch, đợt cao điểm để tránh dàn trải, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến đông đảo tầng lớp nhân dân. Như tại xã Đầm Hà, một trong những trọng tâm tuyên truyền trong năm 2026 là về thực hiện tốt công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an Quảng Ninh) tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đặc khu Cô Tô (tháng 9/2026). Ảnh: Hồng Nhung (Đội Cảnh sát đường thủy)

Các lực lượng của địa phương đã trực tiếp tiếp cận các ngư dân, chủ tàu, thuyền, bè để ký cam kết không sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, ngư cụ cấm hoặc các phương thức khai thác mang tính chất tận diệt làm suy kiệt nguồn lợi thủy sản và hủy hoại môi trường sinh thái. Công an xã là nòng cốt trong các hoạt động kiểm tra, giám sát thực tế tại các điểm neo đậu, bến bãi tạm và khu vực tàu cá cập bờ, nhằm siết chặt quản lý việc cập bến, bốc dỡ hàng, giám sát chặt việc xác nhận, chứng nhận nguồn gốc hải sản khai thác... Từ đó hình thành ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật của người dân.

Gắn với đặc thù những khu dân cư ven biển, nhiều địa phương như Vân Đồn, Cẩm Phả, Tiên Yên, Móng Cái 3... còn triển khai những mô hình nhân dân tự quản hoạt động hiệu quả. Nổi bật là mô hình liên kết giữa các phương tiện làm ăn dài ngày trên biển, là cách để ngư dân tăng cường giúp nhau cập nhật tình hình trên biển, kịp thời giải quyết khi phát sinh mâu thuẫn nội bộ hoặc cần cứu nạn, cứu hộ người và tàu thuyền khi có sự cố.

Công an xã Đầm Hà tuần tra, tuyên truyền ngư dân thực hiện quy định chống khai thác IUU.

Đối với các phương tiện nhỏ, hoạt động chủ yếu ven bờ hoặc theo thời vụ, đi về trong ngày, neo đậu tập trung tại một khu vực cố định... cũng có mô hình tổ tự quản tập trung vào nhiệm vụ trông coi bảo vệ tài sản, phân công luân phiên trực để phát huy tinh thần trách nhiệm chung. Đối với các hộ NTTS trên khu vực đầm bãi, lại có mô hình nhân dân tự quản tham gia cùng công an, lực lượng an ninh cơ sở thường xuyên tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi trộm cắp, phá hoại tài sản và các tệ nạn xã hội khác.

Ở những địa bàn ven biển có hoạt động du lịch, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ còn hướng vào việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh lưu trú, dịch vụ, ATTP... Các hình thức tiếp nhận thông báo, tin báo của người dân tới công an và chính quyền cơ sở được thiết lập, như qua các nhóm zalo, facabook... góp phần bảo đảm việc trao đổi, chia sẻ thông tin diễn ra nhanh chóng, kịp thời khi có tình huống phát sinh và cảnh báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm tới nhân dân.

Có thể thấy, phong trào có bước phát triển mới khi được cụ thể hóa thành những mô hình phù hợp với đặc thù dân cư vùng ven biển; đẩy mạnh công nghệ thông tin để đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, vận động và tiếp nhận tin báo, tố giác, cảnh báo kịp thời. Thế trận an ninh nhân dân vững chắc góp phần hỗ trợ lực lượng công an các cấp giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh ngay từ sớm, từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng.