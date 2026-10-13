Kiến nghị, phản ánh ANTT trên VNeID

Ứng dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) đã trở nên thiết yếu đối với người dân, bởi tích hợp nhiều tiện ích số thiết thực. Đáng chú ý là chức năng tiếp nhận kiến nghị, phản ánh, tin báo, tố giác về ANTT, góp phần tạo thêm sức sống mới cho phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, những tháng vừa qua, lực lượng công an cấp xã toàn thành phố đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền trên địa bàn. Trong đó bao gồm nội dung tuyên truyền về cài đặt, sử dụng hiệu quả ứng dụng VNeID, giới thiệu những tiện ích nổi bật trên công cụ số này.

Công an phường Bãi Cháy đến nhà để hỗ trợ người cao tuổi sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID.

Một trong những chức năng được nhiều người quan tâm là ứng dụng VNeID cho phép công dân tố giác, phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật một cách nhanh chóng, thuận tiện, an toàn và bảo mật. Nếu như trước đây, để phản ánh tình hình liên quan đến ANTT, người dân phải trực tiếp đến cơ quan công an, báo tin qua điện thoại, hoặc làm đơn trình báo, thì nay chỉ với vài thao tác đơn giản trên ứng dụng VNeID, công dân có thể gửi thông tin phản ánh, tố giác tội phạm mọi lúc, mọi nơi, không phụ thuộc vào thời gian, địa điểm; đồng thời bảo đảm an toàn và bí mật thông tin người cung cấp.

Tại Quảng La, các buổi tuyên truyền, hướng dẫn theo hình thức lưu động đến từng thôn, khu dân cư đã được Công an xã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Tổ công nghệ số cộng đồng tổ chức vào tháng 9/2026. Cách làm này phù hợp với đặc thù xã có địa bàn rộng, một bộ phận người dân là đồng bào DTTS, người cao tuổi mong muốn được hướng dẫn trực tiếp, cụ thể, từng bước để hiểu và sử dụng thành thạo ứng dụng VNeID.

Khi được giới thiệu về chức năng tiếp nhận kiến nghị, phản ánh, tin báo, tố giác về ANTT ngay trên chiếc điện thoại thông minh cá nhân, nhiều người dân bày tỏ sự hài lòng và ủng hộ.

Công an xã Quảng La trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID.

Bà Hoàng Thị Xuyến (thôn Dân Chủ, xã Quảng La), chia sẻ: Với cách làm trước đây, người dân có thể gọi điện, gửi đơn hoặc trực tiếp đến trụ sở công an để trình báo, nên không tránh khỏi có lúc, có người vì ngại đường xa, hoặc ngại quy trình thủ tục... mà đã bỏ qua những bức xúc liên quan ANTT. Nhưng giờ đây, chỉ bằng những thao tác vô cùng đơn giản trên chiếc máy điện thoại cá nhân, người dân có thể dễ dàng gửi thông tin kiến nghị, phản ánh, tố giác về cơ quan công an một cách nhanh chóng, kịp thời.

Thực tế cho thấy, những tin báo, tố giác tội phạm từ nhân dân luôn đóng vai trò hỗ trợ quan trọng cho lực lượng công an để đấu tranh đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên. Không ít vụ án được phát hiện, điều tra nhanh chóng, thành công là nhờ có sự giúp sức của những người dân bình dị, với tinh thần “Mỗi người dân là một chiến sĩ bảo vệ ANTQ”.

Khi quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác đúng nơi, đúng lúc, đúng cách... cũng cho thấy tinh thần cảnh giác, chủ động tự quản an ninh cơ sở được nâng cao. Những dấu hiệu vi phạm pháp luật, nguy cơ tiềm ẩn được nhận diện, đấu tranh từ sớm, từ xa, giúp cho địa bàn không xuất hiện điểm nóng, phát sinh tội phạm diễn biến phức tạp.

Việc tố giác tội phạm trở nên thuận tiện, đơn giản hơn nhờ có ứng dụng định danh điện tử VNeID. Cụ thể, từ trang chủ của VNeID, người dân chọn vào mục “Dịch vụ khác” để hiển thị phần chức năng “Tiếp nhận góp ý, phản ánh & vướng mắc”, sau đó chọn phần “Kiến nghị, phản ánh về ANTT”, “Tạo mới yêu cầu” và điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn của hệ thống.

Những nội dung mà người dân gửi vào ứng dụng này (văn bản, hình ảnh) sẽ được chuyển trực tiếp đến phần mềm tố giác, tin báo về tội phạm của lực lượng công an để được tiếp nhận, tiến hành xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật. Mọi thông tin cá nhân của công dân được bảo mật, an toàn.