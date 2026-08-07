Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ và diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân phường Bãi Cháy

Ngày 7/8, phường Bãi Cháy tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, gắn với hội nghị "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân". Dự chương trình có Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Công an tỉnh chúc mừng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Bãi Cháy.

Tại ngày hội, các đại biểu cùng nhân dân đã ôn lại truyền thống 21 năm thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", khẳng định vai trò nòng cốt của nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự từ cơ sở. Theo đó, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn phường đã triển khai hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự từ cơ sở góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại ngày hội, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh, yêu cầu địa phương xác định phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phát động phong trào gắn với ứng dụng công nghệ, mạng xã hội; tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an với các ban, ngành, đoàn thể để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí cũng lưu ý cần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy vai trò của người có uy tín và xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vững mạnh. Đối với Công an phường Bãi Cháy, cần chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu xây dựng địa bàn trở thành điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phường Bãi Cháy khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhân dịp này, Công an tỉnh và phường Bãi Cháy đã tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại hội nghị "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân", Công an phường Bãi Cháy ghi nhận nhiều ý kiến phát biểu trực tiếp và bằng văn bản từ các khu phố. Các ý kiến tập trung vào công tác bảo đảm an ninh trật tự, cải cách hành chính, chuyển đổi số và quản lý cư trú… Đại diện Công an phường đã tiếp thu toàn bộ ý kiến để rà soát, giải quyết, góp phần xây dựng lực lượng công an cơ sở trong sạch, vững mạnh, vì nhân dân phục vụ.