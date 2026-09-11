Thành lập “Tổ tự quản về ANTT” tại khu lán trại công nhân Hạ Long Xanh

Chiều 11/9, UBND phường Tuần Châu công bố quyết định thành lập và ra mắt mô hình “Tổ tự quản về ANTT” tại khu vực lán trại khu ký túc xá công nhân thuộc tập đoàn Vingroup, với 8 tổ, gồm 157 thành viên.

Ông Mạc Trung Dũng, Chủ tịch UBND phường Tuần Châu, trao quyết định cho đại diện 8 Tổ tự quản về ANTT.

Khu lán trại được xác định là địa bàn có tính chất đặc thù, dân cư không ổn định, thường xuyên có biến động lớn, với hơn 8.000 công nhân (đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước) sinh sống và làm việc, phục vụ dự án Hạ Long Xanh, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh phức tạp về ANTT, tệ nạn xã hội.

Tổ tự quản có nhiệm vụ nắm tình hình, kịp thời phát hiện, thông tin đến lực lượng chức năng các vụ việc phức tạp về ANTT; phối hợp với Công an phường tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong khu lán trại. Từ đó, giúp lực lượng chức năng xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở.

Dưới sự chỉ đạo của UBND phường, sự hướng dẫn của Công an phường, sự đồng hành của doanh nghiệp, mô hình “Tổ tự quản về ANTT” được thành lập sẽ phát huy vai trò tự quản, tự phòng, tự bảo vệ của đội ngũ công nhân, lao động, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.