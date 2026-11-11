Xuất khẩu ô tô du lịch Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 10

Xuất khẩu ô tô du lịch của Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh trong tháng 10/2026, nhờ nhu cầu tại các thị trường nước ngoài, trong khi lượng tiêu thụ ô tô du lịch trong nước sụt giảm đáng kể. Điều này cho thấy các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc ngày càng phụ thuộc vào thị trường quốc tế trong bối cảnh sức mua nội địa suy yếu.

Những chiếc xe điện Tesla mới đang chờ được vận chuyển đến các thị trường nước ngoài tại một cảng ở Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 10/11/2026. Ảnh: AP.

Theo số liệu do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc công bố ngày 11/11, nước này đã xuất khẩu khoảng 927.000 ô tô du lịch trong tháng 10, tăng 62,3% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu đối với xe điện và xe hybrid là động lực chính thúc đẩy mức tăng này.

Trái lại, lượng tiêu thụ ô tô du lịch trong nước giảm 27,4%, xuống còn khoảng 1,7 triệu chiếc so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 10 tháng đầu năm, Trung Quốc xuất khẩu hơn 8 triệu ô tô du lịch, tăng mạnh so với mức 4,8 triệu chiếc cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh số ô tô du lịch trong nước giảm từ 19,4 triệu xuống còn 14,5 triệu chiếc.

Sức mua nội địa suy yếu trong nhiều tháng qua do một số chính sách trợ cấp của chính phủ dành cho người mua xe bị cắt giảm, cùng với những bất ổn kinh tế khiến người tiêu dùng thận trọng hơn. Cạnh tranh gay gắt, cuộc chiến giảm giá kéo dài và tình trạng dư thừa nguồn cung cũng thúc đẩy các hãng xe đẩy mạnh tìm kiếm thị trường nước ngoài.

Theo ông Cui Dongshu thuộc Hiệp hội Ô tô du lịch Trung Quốc, lượng tiêu thụ bán lẻ ô tô trong nước năm 2026 có thể chỉ đạt khoảng 18,5 triệu chiếc, mức thấp nhất trong nhiều năm. Ngược lại, xuất khẩu ô tô du lịch có khả năng vượt 10 triệu chiếc. Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang đẩy mạnh mở rộng hoạt động tại châu Âu, Mỹ Latinh, Trung Đông và Đông Nam Á.

Ông Chris Liu, chuyên gia phân tích cấp cao của tổ chức nghiên cứu và tư vấn công nghệ Omdia tại Thượng Hải, nhận định xuất khẩu đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng đối với một số hãng xe Trung Quốc trong bối cảnh nhu cầu trong nước tiếp tục yếu.

Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu cũng đối mặt với nhiều trở ngại, trong đó có các biện pháp bảo hộ thương mại. Liên minh châu Âu (EU) gần đây đã đạt thỏa thuận với Trung Quốc nhằm hạn chế xuất khẩu xe hybrid của nước này trong những năm tới. Theo hãng xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings, châu Âu hiện là thị trường xuất khẩu ô tô lớn nhất của Trung Quốc, chiếm khoảng 20% tổng lượng ô tô du lịch xuất khẩu.