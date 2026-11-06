Chứng khoán châu Á giảm mạnh do lo ngại về cổ phiếu AI

Ngày 6/11, thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm, trong đó chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản có thời điểm mất hơn 6%, sau khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là nhóm trí tuệ nhân tạo (AI), khiến Phố Wall lao dốc trong phiên giao dịch trước đó.

Một quay phim truyền hình tác nghiệp bên các màn hình hiển thị giá cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc ở thủ đô Seoul, ngày 6/11/2026. Ảnh: AP

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm hơn 6% ngay khi mở cửa, sau đó thu hẹp đà giảm xuống 5,7%, còn 57.576,63 điểm vào giữa phiên.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 7,4%, xuống 4.985,99 điểm, trong khi cổ phiếu Samsung Electronics mất 7,9% trong phiên sáng. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 1%, xuống 8.973 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,7%, còn 24.630,03 điểm; chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 1,3%, xuống 3.642,10 điểm.

Lo ngại về triển vọng đầu tư AI gây sức ép lên thị trường

Thị trường chứng khoán toàn cầu đang chịu sức ép từ đà giảm kéo dài của các doanh nghiệp từng hưởng lợi lớn từ sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp AI. Trong những tháng gần đây, cổ phiếu nhóm này liên tục biến động trước lo ngại chi phí vay vốn tăng cao có thể khiến các doanh nghiệp thu hẹp hoặc trì hoãn kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu AI. Một số nhà phân tích cũng cảnh báo giá cổ phiếu công nghệ đã tăng quá nhanh, làm gia tăng nguy cơ hình thành bong bóng đầu tư.

Tại Nhật Bản, cổ phiếu Toyota giảm mạnh sau khi hãng sản xuất ô tô công bố kết quả kinh doanh kém khả quan trong ngày 5/11. Cổ phiếu Nintendo cũng đi xuống theo xu hướng chung của thị trường sau khi doanh nghiệp công bố báo cáo lợi nhuận. Cổ phiếu Sony Group giảm nhẹ, dù tập đoàn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực nhờ thành công của bộ phim Spider-Man mới nhất.

Tại Mỹ, phiên giao dịch ngày 5/11 ghi nhận mức giảm mạnh nhất của chỉ số S&P 500 kể từ tháng 4/2025, thời điểm Tổng thống Donald Trump công bố chính sách thuế quan mang tên "Ngày Giải phóng", gây biến động lớn trên các thị trường tài chính quốc tế.

Cụ thể, chỉ số S&P 500 giảm 4,4%, tương đương 334,89 điểm, xuống 7.353,73 điểm, xóa sạch mức tăng của phiên trước đó, vốn là phiên tăng mạnh nhất trong ba tháng.

Chỉ số Dow Jones giảm 1.833,06 điểm, tương đương 3,4%, xuống 51.523,06 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite, tập trung nhiều doanh nghiệp công nghệ và AI, giảm 5,5%, tương đương 1.421,52 điểm, xuống 24.315 điểm.

Đáng chú ý, Nasdaq đã giảm 11,9% so với mức đỉnh lịch sử thiết lập tháng trước, chính thức bước vào giai đoạn điều chỉnh, thuật ngữ chỉ mức giảm hơn 10% so với đỉnh gần nhất.

Cổ phiếu công nghệ Mỹ chịu áp lực bán tháo

Kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11, với những thắng lợi của đảng Dân chủ trên phạm vi toàn quốc, cũng làm gia tăng những lo ngại liên quan triển vọng mở rộng hạ tầng AI.

Kết quả bầu cử có thể dẫn đến việc một số chính quyền xem xét tạm dừng hoặc hạn chế xây dựng các trung tâm dữ liệu mới. Cử tri của cả hai đảng tại Mỹ đã bày tỏ quan ngại về sự phát triển nhanh của AI, đặc biệt là nhu cầu tiêu thụ điện lớn của các trung tâm dữ liệu, yếu tố góp phần làm tăng hóa đơn tiền điện.

Nếu hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu AI chậm lại, nhu cầu mua chip AI, điện năng cùng nhiều sản phẩm và dịch vụ liên quan cũng có thể giảm. Lĩnh vực AI và trung tâm dữ liệu đang đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Trong phiên giao dịch ngày 5/11, cổ phiếu Nvidia, doanh nghiệp sản xuất chip hàng đầu và là một trong những đại diện tiêu biểu của làn sóng đầu tư AI, giảm 9,3%, trở thành cổ phiếu gây sức ép lớn nhất lên chỉ số S&P 500.

Tính từ đầu năm, cổ phiếu Nvidia đã giảm 2,6%, sau ba năm liên tiếp tăng mạnh với mức tăng hằng năm lần lượt khoảng 39%, 171% và 239%.

Cổ phiếu Advanced Micro Devices (AMD) giảm 17,3%; CoreWeave, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho thuê năng lực xử lý chip AI trên nền tảng điện toán đám mây, giảm 9,8%; trong khi GE Vernova, công ty tham gia cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu, mất 7,5%.

Các doanh nghiệp công nghệ AI hiện chiếm tỷ trọng lớn trong các chỉ số chứng khoán Mỹ. Do đó, biến động giá cổ phiếu của những công ty này có tác động đáng kể đến diễn biến chung của thị trường. Chẳng hạn, mức thay đổi 1% của cổ phiếu Nvidia có ảnh hưởng đến chỉ số S&P 500 lớn hơn mức biến động tương tự của gần như bất kỳ cổ phiếu Mỹ nào khác.

Tuy nhiên, về dài hạn, giới phân tích cho rằng diễn biến giá cổ phiếu vẫn phụ thuộc chủ yếu vào lợi nhuận doanh nghiệp và mặt bằng lãi suất, hơn là những thay đổi về cán cân quyền lực chính trị tại Washington.

Giá dầu tăng, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô chuẩn Mỹ tăng 0,65%, lên 91,11 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent chuẩn quốc tế tăng 1,4%, đạt 99,73 USD/thùng. Những diễn biến liên quan cuộc xung đột với Iran tiếp tục tạo ra yếu tố bất định đối với thị trường năng lượng toàn cầu, nhất là triển vọng khôi phục hoạt động bình thường của ngành dầu khí.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục giảm trong phiên ngày 5/11, từ mức 4,90% cuối phiên trước xuống 4,84%. Trước đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn này ở mức 4,95% trong đêm bầu cử và từng vượt 5,30% vào tháng trước.

Đà giảm lợi suất có thể là dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư đang chuyển vốn sang trái phiếu Chính phủ Mỹ nhằm tìm kiếm tài sản an toàn hơn trong bối cảnh thị trường cổ phiếu biến động mạnh. Diễn biến này xuất hiện dù số liệu kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu tích cực, trong đó số người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua giảm.

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD tăng giá so với đồng yen Nhật Bản, từ 157,68 yen/USD lên 157,97 yen/USD. Đồng euro giảm nhẹ, giao dịch ở mức 1,1209 USD/euro, so với 1,1219 USD/euro trước đó.