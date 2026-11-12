Hội nghị lần thứ 9 Cộng đồng Chính trị châu Âu tại Dublin

Ngày 12/11, lãnh đạo hơn 40 quốc gia châu Âu tập trung tại Dublin (Ireland) để tham dự hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) lần thứ 9 , trong bối cảnh an ninh khu vực diễn biến phức tạp và Mỹ đang thúc đẩy nỗ lực nối lại đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Thủ tướng Ireland Micheál Martin (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại

﻿trụ sở Chính phủ Ireland ở Dublin. Ảnh: AP

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và nhiều quốc gia ngoài khối, cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte.

Thủ tướng Ireland Micheál Martin nhấn mạnh EPC là cơ hội để các nhà lãnh đạo cùng thúc đẩy an ninh, ổn định và thịnh vượng của châu lục.

“Hội nghị được tổ chức như một phần trong nỗ lực chung của châu Âu nhằm ứng phó với tình trạng bất ổn chính trị ngày càng gia tăng ở cấp độ khu vực và toàn cầu, đồng thời tăng cường phối hợp giải quyết những thách thức mà châu lục đang phải đối mặt”, ông Martin nói khi đón Tổng thống Zelenskyy tại Dublin.

Hội nghị cũng là dịp để Tổng thống Zelenskyy trao đổi với các đồng minh châu Âu về kết quả đàm phán do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi (UAE).

EPC trở thành diễn đàn thảo luận về an ninh châu Âu

Được thành lập năm 2022 theo sáng kiến của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và cựu Thủ tướng Đức Olaf Scholz, EPC quy tụ gần 50 quốc gia châu Âu, ngoại trừ Nga và Belarus. Diễn đàn tạo không gian đối thoại giữa các nước thành viên và ngoài EU về những vấn đề chung, đặc biệt là an ninh khu vực.

Vai trò của EPC càng được chú ý sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng năm 2025. Những tuyên bố chỉ trích các đồng minh NATO và ý định kiểm soát Greenland của ông đã làm gia tăng lo ngại tại châu Âu. Việc Thủ tướng Canada Mark Carney tham dự hội nghị cũng thể hiện nỗ lực tăng cường quan hệ với châu Âu trong bối cảnh căng thẳng thương mại và những phát ngôn của ông Trump về khả năng sáp nhập Canada, biến nước này thành “bang thứ 51” của Mỹ. Trong khi đó, Anh tìm cách thắt chặt quan hệ với EU sau gần 6 năm rời khối. EPC tạo cơ hội để London tiếp tục tham gia đối thoại chính trị cấp cao với các nước châu Âu.

EPC đối mặt với nhiều thách thức

Hội nghị lần này diễn ra khi châu Âu phải đối mặt với nhiều thách thức, từ xung đột Ukraine, sự gia tăng ảnh hưởng của các lực lượng cực hữu đến những mối đe dọa an ninh bị cáo buộc có liên quan đến Nga. Các hoạt động gây rối nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu, những vụ việc liên quan đến thiết bị bay không người lái và các lời đe dọa đánh bom giả nhằm vào một số hãng hàng không, cơ quan truyền thông đang làm gia tăng quan ngại.

Chính phủ Ireland cho biết đây là hội nghị quy tụ số lượng lãnh đạo quốc tế đông đảo nhất từng được tổ chức tại nước này, đồng thời đòi hỏi triển khai chiến dịch bảo đảm an ninh có quy mô lớn nhất trong lịch sử 100 năm của lực lượng cảnh sát quốc gia Garda Síochána.