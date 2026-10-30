Kinh tế châu Âu tăng trưởng dù chịu cú sốc năng lượng từ chiến sự Iran

Kinh tế châu Âu tiếp tục tăng trưởng ở mức vừa phải trong quý III, bất chấp giá dầu tăng cao do cuộc chiến giữa Mỹ và Iran. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực đồng euro tăng 0,4% so với quý trước.

Số liệu được công bố ngày 30/10 đối với 21 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) sử dụng đồng euro cao hơn mức dự báo 0,2% của các nhà phân tích thị trường. So với cùng kỳ năm ngoái, kinh tế của 21 quốc gia này tăng 1,3% trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, theo Cơ quan Thống kê EU (Eurostat).

Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức, ngày 29/10/2026. Ảnh: AP

Đà tăng trưởng liên tục cho thấy “các hộ gia đình và doanh nghiệp chưa cắt giảm chi tiêu do cuộc chiến Iran”, ông Jack Allen-Reynolds, Phó trưởng nhóm kinh tế khu vực đồng euro tại công ty nghiên cứu Capital Economics, nhận định.

Ông Paolo Grignani, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Oxford Economics, nhận định kinh tế khu vực đồng euro vẫn duy trì được sức chống chịu trước những bất ổn địa chính trị và áp lực lạm phát gia tăng. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo giá dầu tăng cao đang có dấu hiệu tác động lan rộng sang các lĩnh vực khác, kéo theo nguy cơ đẩy tiền lương và giá cả tăng lên. Những tác động dây chuyền này có thể khiến Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phải cân nhắc tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Lạm phát hiện ở mức 3,8%, cao hơn mục tiêu 2% của ECB. Tại cuộc họp chính sách hôm 29/10, cơ quan này quyết định giữ nguyên lãi suất. Điều đó đồng nghĩa ECB có thể tăng lãi suất trong cuộc họp tiếp theo vào tháng 12 nhằm kiềm chế lạm phát, khiến chi phí vay vốn của nền kinh tế tăng lên trong bối cảnh tăng trưởng vẫn ở mức khiêm tốn và không đồng đều giữa các quốc gia thành viên.

Đức, nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng euro, tăng trưởng 0,2% bất chấp những khó khăn do giá năng lượng cao và mực nước sông xuống thấp, gây gián đoạn hoạt động thương mại. Trong khi đó, kinh tế Pháp giảm 0,1% do tình trạng bế tắc chính trị liên quan đến cách xử lý thâm hụt ngân sách lớn tiếp tục làm suy giảm niềm tin của doanh nghiệp.

Tây Ban Nha, Hà Lan và Estonia ghi nhận kết quả tích cực hơn, với mức tăng trưởng 0,6%.

Số liệu tăng trưởng chung của khu vực đồng euro chịu tác động đáng kể từ mức tăng 5,5% của Ireland. Các chỉ số kinh tế nước này thường biến động mạnh do Ireland là nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn công nghệ và dược phẩm đa quốc gia, với hoạt động kinh doanh toàn cầu có thể ảnh hưởng đến số liệu thống kê. Nếu không tính Ireland, tăng trưởng của khu vực đồng euro chỉ đạt 0,2%.