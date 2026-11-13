ASEAN và các đối tác tăng cường hợp tác chống lừa đảo trực tuyến

Hãng tin AP ngày 13/11 đưa tin, vấn nạn lừa đảo trực tuyến sẽ là một trong những nội dung trọng tâm tại Hội nghị Cấp cao Đông Á, dự kiến diễn ra ngày 17/11 tại thủ đô Manila của Philippines, với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác.

Một binh sĩ Thái Lan đi bên trong một khu vực làm việc tại một cơ sở lừa đảo ở O'Smach, Campuchia. Ảnh: AP

Dự thảo tuyên bố nêu rõ các nhà lãnh đạo bày tỏ "quan ngại sâu sắc trước mối đe dọa ngày càng gia tăng từ các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia gây tổn hại thông qua hoạt động lừa đảo trực tuyến", trong đó có các đường dây vận hành trung tâm lừa đảo và những hành vi phạm tội liên quan như mua bán người. Các nhà lãnh đạo cũng cảnh báo việc các tổ chức tội phạm tăng cường khai thác công nghệ tiên tiến và các nền tảng tài chính số để mở rộng hoạt động. Những trung tâm lừa đảo không chỉ gây thiệt hại lớn về tài chính mà còn kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với con người.

Trong những năm gần đây, giới chức Đông Nam Á liên tục ghi nhận tình trạng nhiều người bị các đường dây tuyển dụng dụ dỗ đến làm việc tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Philippines, Campuchia và một số quốc gia khác. Khi tìm cách bỏ trốn hoặc không tuân theo chỉ đạo, một số người bị đe dọa, thậm chí tra tấn.

Theo dự thảo tuyên bố, các nhà lãnh đạo sẽ khuyến khích chia sẻ thông tin, đánh giá nguy cơ và kinh nghiệm ứng phó, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng nhằm triệt phá các trung tâm lừa đảo.

Báo cáo công bố hồi tháng 7 của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) cho biết các mạng lưới tội phạm có trụ sở tại Đông Nam Á ngày càng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để mở rộng hoạt động sang nhiều khu vực khác. Thiệt hại ước tính do các hoạt động lừa đảo này gây ra trên toàn cầu trong năm 2025 lên tới 88,3-114,1 tỷ USD. Báo cáo cũng cảnh báo các tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ tạo hình ảnh, video giả mạo để lừa đảo, tống tiền và bóc lột nạn nhân.

Tại hội nghị ở Manila, các nhà lãnh đạo dự kiến nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết những nguyên nhân sâu xa dẫn đến vấn nạn này, như nghèo đói, thiếu cơ hội việc làm, hạn chế trong hệ thống bảo trợ xã hội, bất cập của pháp luật và tình trạng tham nhũng. Dự thảo cũng nêu rõ các biện pháp ứng phó của chính phủ cần phù hợp với luật pháp quốc tế và tôn trọng quyền con người.