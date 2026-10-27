Lừa đảo trực tuyến toàn cầu khiến người Mỹ mất hàng tỷ USD

Chính phủ Mỹ chưa có biện pháp đủ mạnh để đối phó với làn sóng lừa đảo trực tuyến toàn cầu, trong khi các chương trình hợp tác với khu vực tư nhân còn rời rạc và chủ yếu dựa trên tinh thần tự nguyện. Đây là kết luận trong báo cáo về ngành công nghiệp lừa đảo toàn cầu do các thành viên cấp cao của đảng Dân chủ tại Ủy ban Kinh tế chung của Quốc hội Mỹ công bố hôm 27/10.

Người dân Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD do lừa đảo trực tuyến, trong khi nhiều nạn nhân khó lấy lại tiền. Ảnh: AP

Theo báo cáo của Thượng nghị sĩ Maggie Hassan và Hạ nghị sĩ Don Beyer, Chính phủ Mỹ hiện chưa có hệ thống thống kê thống nhất về số tiền bị tịch thu từ các khu tổ hợp lừa đảo ở nước ngoài cũng như số tiền được hoàn trả cho các nạn nhân.

“Các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia vận hành những khu tổ hợp quy mô lớn, khai thác công nghệ của Mỹ, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), để thực hiện các vụ lừa đảo nhằm vào người Mỹ, gây ra những hậu quả nghiêm trọng”, Thượng nghị sĩ Maggie Hassan cho biết trong một email.

Theo FBI, người Mỹ đã trình báo thiệt hại gần 18 tỷ USD do lừa đảo trực tuyến trong năm 2025, tương đương hơn 2 triệu USD mỗi giờ. Con số thực tế có thể còn cao hơn do nhiều nạn nhân không trình báo vụ việc.

Trong khi đó, việc thu hồi tiền cho các nạn nhân vẫn gặp nhiều khó khăn, dù các cơ quan Chính phủ Mỹ liên tục thông báo về những vụ thu giữ tài sản. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết đã hoàn trả 336 triệu USD cho các nạn nhân lừa đảo trong năm 2025. Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) báo cáo đã hoàn trả 1,83 tỷ USD cho các nạn nhân của các vụ gian lận trong năm tài chính 2025, nhưng không thể xác định bao nhiêu trong số tiền này liên quan đến các khu tổ hợp lừa đảo ở nước ngoài. Trong khi đó, Mật vụ Mỹ cho biết đã hoàn trả hơn 770 triệu USD tài sản bị tịch thu cho các nạn nhân trong hai năm tài chính 2024 và 2025, song số tiền này liên quan đến nhiều hình thức gian lận khác nhau.

Báo cáo cho rằng Mỹ cần cải thiện việc phối hợp giữa các cơ quan để nâng cao hiệu quả chống lừa đảo và hỗ trợ nạn nhân. Báo cáo kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật đang được xem xét, yêu cầu xây dựng chiến lược liên bang thống nhất, đồng thời thiết lập một đầu mối tập trung để nạn nhân trình báo thiệt hại và tìm kiếm hỗ trợ. Nhà Trắng cũng ủng hộ việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên bang.

Bên cạnh trách nhiệm của Chính phủ, báo cáo cũng đề cập vai trò của khu vực tư nhân. Một số quan chức Bộ Tư pháp Mỹ nói với Quốc hội rằng các doanh nghiệp cần chú trọng hơn đến việc ngăn chặn lừa đảo. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý và nhà lập pháp Mỹ vẫn chưa xây dựng được những cơ chế khuyến khích rõ ràng để thúc đẩy doanh nghiệp hành động.

Khác với Liên minh châu Âu, Anh, Australia và Singapore, Mỹ chưa áp dụng các quy định có thể buộc doanh nghiệp công nghệ, viễn thông hoặc dịch vụ tài chính chịu trách nhiệm pháp lý nếu không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng trước những vụ lừa đảo.