Campuchia tuyên bố xóa bỏ các khu lừa đảo trực tuyến quy mô lớn

Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 23/9 tuyên bố nước này đã xóa bỏ toàn bộ các khu phức hợp lừa đảo trực tuyến quy mô lớn. Tuy nhiên, một số chính phủ và chuyên gia cho rằng Campuchia vẫn cần điều tra, truy tố các tổ chức và cá nhân đứng sau ngành công nghiệp lừa đảo gây thiệt hại hàng chục tỷ USD trên toàn cầu.

Các đại biểu tại lễ khai mạc Hội nghị quốc tế về phòng, chống lừa đảo trực tuyến ở Phnom Penh, Campuchia, ngày 23/9/2026. Ảnh: AP.

Phát biểu tại Hội nghị về chống lừa đảo trực tuyến, Thủ tướng Hun Manet cho biết Campuchia đã “hoàn toàn triệt phá tất cả các khu phức hợp lừa đảo quy mô lớn” trên lãnh thổ nước này. Theo ông, các đường dây tội phạm có tổ chức đang tìm cách chia nhỏ hoạt động thành những nhóm phân tán hơn, song lực lượng thực thi pháp luật Campuchia tiếp tục giám sát và sẵn sàng xử lý các hình thức mới xuất hiện.

Campuchia tổ chức hội nghị kéo dài hai ngày với Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) và Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol). Ngày 22/9, giới chức nước này đưa các phóng viên tới một số khu phức hợp lừa đảo đã bỏ trống nhằm giới thiệu kết quả chiến dịch đóng cửa các cơ sở.

Campuchia hồi tháng 8 tuyên bố chiến dịch chống lừa đảo đã thành công sau khi đóng cửa hàng trăm khu phức hợp. Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất, Thủ tướng Hun Manet không đưa ra thêm bằng chứng đáng kể về việc toàn bộ các cơ sở quy mô lớn đã bị xóa bỏ.

Các chuyên gia thừa nhận phần lớn những khu phức hợp lớn đã bị đóng cửa, nhưng cho rằng chính quyền Campuchia chưa làm đủ để triệt phá các tổ chức tội phạm đứng sau hoạt động này.

Các hoạt động lừa đảo trực tuyến phát triển mạnh trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Đông Nam Á chứng kiến sự gia tăng của nhiều khu phức hợp lừa đảo, đặc biệt tại những nơi năng lực thực thi pháp luật còn hạn chế. Hàng trăm nghìn người đã bị ép buộc tham gia vận hành các đường dây này, trong khi nạn nhân trên toàn thế giới chịu thiệt hại hàng chục tỷ USD.

Theo UNODC, tổng thiệt hại do các hoạt động lừa đảo trực tuyến trong năm 2025 được ước tính từ 88,3 tỷ USD đến 114,1 tỷ USD.

Thủ tướng Hun Manet và các diễn giả tại hội nghị đều cho rằng không quốc gia nào có thể tự giải quyết vấn đề này, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế trong điều tra, thực thi pháp luật và ngăn chặn các đường dây lừa đảo xuyên biên giới.