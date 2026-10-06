Ban Chấp hành Đảng bộ phường Mạo Khê triển khai nhiệm vụ quý IV/2026

Ngày 6/10, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Mạo Khê, nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác 9 tháng; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, dự, chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Thời gian qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Mạo Khê đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ. Triển khai kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của thành phố; chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng, khu phố và công tác cán bộ theo đúng quy định; tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, an toàn.

Phường đã hoàn thành 15/21 chỉ tiêu so với mục tiêu Nghị quyết năm 2026 đề ra. 9 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm đạt 16,85%. Cơ cấu các ngành kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực: Công nghiệp - xây dựng 64,56%; Dịch vụ, thương mại và du lịch 34,42%; Nông - lâm nghiệp và thuỷ sản 1,02%. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, quy hoạch, đất đai, chỉnh trang đô thị và tài nguyên môi trường; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, nhấn mạnh: Quý IV là thời gian có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu cả năm, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường rà soát kỹ lưỡng toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; phân tích rõ những chỉ tiêu đã hoàn thành, những chỉ tiêu còn dư địa và những nhiệm vụ cần tập trung tháo gỡ khó khăn; từng ngành, lĩnh vực phải đề ra giải pháp cụ thể, quyết tâm hoàn thành vượt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phải tập trung hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm đơn thư, kiến nghị của công dân. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội rà soát các nhiệm vụ trong năm để tập trung hoàn thành.

Về phát triển kinh tế - xã hội, phường Mạo Khê tập trung khơi thông nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án tồn đọng, chậm tiến độ theo chỉ đạo của thành phố; rà soát từng khoản thu, quyết tâm cao nhất tăng nguồn thu ngân sách trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ công tác giải ngân vốn đầu tư công; tập trung hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống cho nhân dân; giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Mạo Khê tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nêu cao trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.