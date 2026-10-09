Phường Mạo Khê hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Ngày 9/10, phường Mạo Khê tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia và Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026.

Xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, phường Mạo Khê đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từng bước đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong 9 tháng năm 2026, phường Mạo Khê đã triển khai 161 nhiệm vụ, hoàn thành 133 nhiệm vụ, đạt 82,6%; ban hành trên 200 văn bản cụ thể hóa các nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, giải pháp công nghệ số.

Phát động hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội” và Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, phường Mạo Khê đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và khu phố tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ ứng dụng công nghệ đơn thuần sang tạo ra những kết quả cụ thể, thiết thực.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mới vào từng lĩnh vực công tác; lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Đồng thời, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, kỹ năng sử dụng AI cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; khuyến khích đoàn viên, thanh niên, học sinh tích cực nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp đổi mới sáng tạo. Đẩy mạnh kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp, nhà trường và cộng đồng nhằm phát hiện, giới thiệu, nhân rộng các mô hình, sáng kiến có tính ứng dụng thực tiễn; chú trọng bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, xây dựng văn hóa số an toàn, văn minh và có trách nhiệm.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nghìn việc tốt” về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được phường Mạo Khê khen thưởng.

Ngay sau lễ phát động, phường Mạo Khê tổ chức chương trình tập huấn “Kỹ năng sử dụng và ứng dụng AI trong công việc, đời sống”. Các đại biểu được tham quan không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, giải pháp công nghệ số; trải nghiệm, được hướng dẫn cài đặt chữ ký số cá nhân, ứng dụng Zalo Mini App “Mạo Khê Smart” và ứng dụng Tammi OA, góp phần đưa các tiện ích số đến gần hơn với cán bộ và người dân.

Nhân dịp này, phường Mạo Khê đã biểu dương, khen thưởng 15 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nghìn việc tốt” về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.