Khởi công xây dựng Đền thờ Anh hùng liệt sĩ phường Mạo Khê

Sáng 16/9, phường Mạo Khê tổ chức lễ khởi công công trình Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Mạo Khê. Đây là công trình trọng điểm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Dự lễ khởi công có đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Các đại biểu làm lễ động thổ, khởi công công trình.

Đền thờ Anh hùng Liệt sĩ phường Mạo Khê được xây dựng mới trên diện tích 325m², gồm chính điện, hậu cung và hành lang. Đền thờ có kết cấu hai tầng mái mang đậm nét truyền thống, kết hợp hệ thống sân, đường dạo và các hạng mục cảnh quan đồng bộ trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ. Tổng kinh phí thực hiện công trình là 19,85 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ có mục tiêu.

Việc đầu tư xây dựng Đền thờ nhằm tạo không gian thờ tự trang nghiêm, đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động dâng hương, tưởng niệm và tri ân các Anh hùng Liệt sĩ; đồng thời hoàn thiện kiến trúc tổng thể, phát huy giá trị giáo dục truyền thống cách mạng của Nghĩa trang Liệt sĩ phường Mạo Khê.

Thời gian thi công công trình 180 ngày, dự kiến hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng vào ngày 15/3/2027.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thị Mai Anh nhấn mạnh: Việc xây dựng Đền thờ Anh hùng Liệt sĩ không chỉ là đầu tư một công trình kiến trúc, mà quan trọng hơn là kiến tạo một không gian tri ân, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì quê hương, đất nước. Công trình khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện không gian tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Mạo Khê; đồng thời cùng với các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tạo nên mạch kết nối giữa truyền thống cách mạng, truyền thống công nhân Vùng mỏ với công cuộc xây dựng và phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Mạo Khê, chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, thi công và cơ quan liên quan phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tập trung triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, mỹ thuật, an toàn và tính bền vững; xây dựng Đền thờ thực sự trang nghiêm, hài hòa với cảnh quan, xứng đáng là nơi tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.