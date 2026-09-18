Khẩn trương dập tắt đám cháy chợ Kim Sơn (phường Mạo Khê)

Sáng nay (18/9), xảy ra vụ cháy tại khu kinh doanh quần áo, giày dép ở chợ Kim Sơn, phường Mạo Khê, thành phố Quảng Ninh.

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Ngay khi nhận tin báo cháy lúc 8h09, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Quảng Ninh đã huy động lực lượng, phương tiện của đơn vị, lực lượng của UBND phường Mạo Khê, Công an phường, Điện lực, các đơn vị liên quan... cùng với chi viện của Công an thành phố Hải Phòng, đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy.

Đến khoảng 9h, đám cháy đã được dập tắt. Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được các cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Lực lượng PCCC dập lửa tại các kiot

Xe téc nước trên địa bàn được huy động đến hiện trường để tham gia chữa cháy.