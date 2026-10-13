Học và làm theo Bác từ giữ vững “Thế trận lòng dân” của lực lượng công an cơ sở

Trong tiến trình đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, cùng với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng Công an cấp xã đã và đang khẳng định vai trò quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược sắc bén trong chủ trương củng cố, xây dựng “thế trận lòng dân” ở cơ sở vững mạnh. Thực tiễn sinh động tại xã Hải Lạng, “cửa ngõ” miền Đông của thành phố Quảng Ninh là minh chứng rõ nét cho thấy, khi lực lượng công an xã bám sát sự lãnh đạo tuyệt đối của cấp ủy Đảng, dựa vào dân, phát huy sức mạnh của mô hình “Dân vận khéo”, mọi “điểm nghẽn” về an ninh trật tự đều được tìm cách tháo gỡ, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Công an xã Hải Lạng học và làm theo Bác từ việc củng cố, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Để có được những chuyển biến vững chắc ấy, cấp uỷ, chính quyền địa phương luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng về bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Nổi bật là việc cụ thể hóa các Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”, Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, kết hợp chặt chẽ với Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”; Chỉ thị số 09-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn mới”…

Chỉ huy Công an xã thăm, tặng quà Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh vai trò của việc xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân” gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Thấm nhuần tư tưởng ấy, cấp ủy, chính quyền xã Hải Lạng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an xã xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là khâu then chốt quyết định mọi thắng lợi.

Với địa bàn rộng 131,09km², dân số thường trú gần 10.000 người, trong đó hơn 52,8% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, cùng đường bờ biển dài hơn 21km, nếu chỉ áp dụng các biện pháp hành chính đơn thuần, lực lượng công an xã khó lòng hoàn thành nhiệm vụ. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, HĐND, UBND xã cùng với vai trò nòng cốt của lực lượng công an, mọi mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự đều được đưa vào nghị quyết, chương trình triển khai xuyên suốt trong năm, kế hoạch thực hiện hằng tháng; gắn chặt các chỉ tiêu đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý hành chính về trật tự xã hội với công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đã tạo ra “thế trận lòng dân” đồng bộ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Lực lượng công an, quân sự xã hỗ trợ người dân khắc phục ảnh hưởng, thiệt hại do bão.

Thực tiễn tại xã Hải Lạng minh chứng rằng, những bài học kinh nghiệm cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở bắt nguồn từ phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Thay vì ngồi chờ vụ việc xảy ra mới xử lý, lực lượng công an xã đã chủ động đổi mới lề lối làm việc, đưa cán bộ, chiến sĩ “bám thôn, bám xóm”, đồng hành cùng người dân. Từ mô hình “Bản đồ số các hộ nuôi trồng thủy sản” phục vụ quản lý an ninh, trật tự đến “Giáo họ bình yên - An toàn an ninh, trật tự” phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc tôn giáo, hay những tuyến đường nông thôn mới được người dân tự nguyện hiến đất, hiến vườn, lực lượng Công an xã Hải Lạng đã góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Lạng Lục Văn Long, cho biết: Công tác dân vận, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được xã xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Thông qua các mô hình tự phòng, tự quản, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của người dân trong bảo đảm ANTT ngày càng được nâng cao, phát huy sức mạnh của nhân dân trong giữ gìn bình yên từ cơ sở, tạo nền tảng ổn định để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phát huy vai trò hạt nhân của chức sắc trong đồng bào tôn giáo.

Đặc biệt, trong công tác phòng ngừa xã hội, đấu tranh với các loại tội phạm, lực lượng công an xã luôn kiên trì nguyên tắc kết hợp chặt chẽ giữa xử lý và tuyên truyền, giáo dục. Nhờ đó, nhiều vụ việc tiềm ẩn phức tạp đã được hóa giải ngay từ khi mới chớm phát sinh, không để hình thành “điểm nóng”, giữ gìn bình yên cho từng thôn xóm. Cho đến nay, 100% vụ việc, vụ án được điều tra, xác minh làm rõ; kéo giảm phạm pháp hình sự qua các năm. Năm 2025, xã Hải Lạng được công nhận là địa bàn “Xã không ma tuý”. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ 1/7/2025 đến nay, lực lượng Công an xã đã trực tiếp phát hiện xử lý 3 vụ phạm tội về trật tự xã hội; 1 vụ phạm tội về ma tuý; tuyên truyền vận động 1 trường hợp đi cai nghiện tự nguyện; xử lý hành chính hơn 100 trường hợp vi phạm trên các lĩnh vực; xây dựng mới 4 mô hình "Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc", 2 mô hình “Dân vận khéo”; tổ chức thành công Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân hằng năm…

Ông Hoàng Minh Bằng, Trưởng thôn Trường Tùng, xã Hải Lạng chia sẻ: “Dân vận tốt giúp người dân nâng cao ý thức tự giác, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động phối hợp với lực lượng công an trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Sau sáp nhập, mô hình "Thôn không ma túy" được duy trì trên địa bàn Trường Tùng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự. Qua đó, vai trò chủ thể của nhân dân trong bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng được phát huy, tạo sự gắn bó chặt chẽ giữa nhân dân với lực lượng công an”.

Cán bộ công an xã thăm hỏi người có uy tín trên địa bàn.

Xây dựng Đảng trong lực lượng công an xã không chỉ dừng lại ở các chỉ thị, nghị quyết, mà được cụ thể hóa bằng hành động “Vì nhân dân phục vụ”. Những trăn trở trước bối cảnh chuyển đổi số, áp lực công việc lớn khi không còn công an cấp huyện, được thể hiện sự quyết tâm chấn chỉnh lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nghiêm chỉnh chấp hành chế độ thông tin báo cáo đã tôi luyện bản lĩnh của người chiến sĩ công an cơ sở. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hải Lạng hôm nay luôn tâm niệm: Sự ghi nhận lớn nhất không nằm ở những văn bản khen thưởng, mà nằm ở sự tin yêu, mến phục của người dân mỗi khi bóng dáng lực lượng công an xuất hiện tại cơ sở; là sự bình yên trên từng tuyến đường, từng gia đình.

Thiếu tá Đỗ Thái Bảo, Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an xã nhấn mạnh: Là lực lượng ở tuyến đầu cơ sở, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an xã luôn xác định muốn làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thì trước hết phải phát huy được sức mạnh, sự tham gia, ủng hộ, hỗ trợ và đồng thuận của quần chúng nhân dân. Do đó, công tác dân vận và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quan trọng và tầm nhìn chiến lược. Công an xã đã tăng cường công tác phối hợp với Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội trên địa bàn trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân; góp phần đưa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn đời sống, bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn.

Người chiến sĩ công an xã bám cơ sở, tạo điểm tựa niềm tin vững chắc cho nhân dân.

Nhìn lại quá trình triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng về bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, sát dân, bám địa bàn cho thấy chủ trương của Đảng chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gắn với thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Đây cũng là thước đo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công an nhân dân.

Trong giai đoạn cách mạng mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, lực lượng công an xã tiếp tục giương cao ngọn cờ “Tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” không ngừng đổi mới, sáng tạo, quyết tâm giữ vững “pháo đài” an ninh trật tự từ cơ sở, tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.