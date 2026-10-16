Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 Người làm báo Quảng Ninh học và thực hành theo Bác

Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ học tập sang thực hành thường xuyên, thiết thực. Với đội ngũ những người làm báo Quảng Ninh, đây là định hướng quan trọng để tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp, đổi mới phương pháp tác nghiệp, nâng cao chất lượng báo chí, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Êkip Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh chuẩn bị cho điểm cầu truyền hình trực tiếp kết nối với chương trình cầu truyền hình toàn quốc trong ngày bầu cử do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, tháng 3/2026.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến báo chí và đội ngũ những người làm báo. Tại Đại hội lần thứ III Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 8/9/1962, Người căn dặn: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng”. Lời dạy của Người đã trở thành phương châm để nhiều thế hệ người làm báo Quảng Ninh rèn luyện bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp, tận tụy với công việc, gắn bó với nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2019-2026, đội ngũ người làm báo Quảng Ninh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm qua nhiều tác phẩm có chiều sâu, bám sát những vấn đề lớn của địa phương và đời sống nhân dân. Nổi bật là loạt phóng sự “Kiểm soát quyền lực cán bộ: Thực tiễn từ địa phương” đoạt giải A Giải Báo chí quốc gia năm 2022; tác phẩm phát thanh “Sống là cho, chết cũng là cho” đoạt giải B năm 2024; các tác phẩm “Nâng "chất" và "lượng" trong giải quyết kiến nghị cử tri”, “Những quyết sách vì dân” đoạt giải B Giải Diên Hồng năm 2024 và 2025; tác phẩm “Đảng vì dân - Thắp sáng niềm tin nơi vùng khó” đoạt giải chuyên đề “Tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng” tại Giải Búa liềm vàng lần thứ X...

Nhóm phóng viên Phòng Chuyên đề (Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh) tác nghiệp trong hầm lò tại Công ty CP Than Vàng Danh.

Tinh thần gần dân, sát thực tiễn còn thể hiện ở sự có mặt của đội ngũ phóng viên trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, ứng phó và khắc phục hậu quả bão Yagi năm 2024; bám sát quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, báo chí Quảng Ninh đã dành sự quan tâm đến những vấn đề dân sinh, những vướng mắc trong quản lý đất đai, môi trường, trật tự đô thị, giải quyết kiến nghị cử tri... Nhiều tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh những bất cập từ cơ sở, góp thêm tiếng nói để các cơ quan chức năng nắm bắt, xem xét và tháo gỡ những vấn đề đặt ra trong đời sống.

Bước chuyển quan trọng của báo chí Quảng Ninh còn được thể hiện ở sự đổi mới phương thức hoạt động. Từ năm 2019, Quảng Ninh tiên phong thí điểm hợp nhất 4 cơ quan báo chí, truyền thông, xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ đa phương tiện. Trên nền tảng đó, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, nâng cao chất lượng thông tin trên báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các nền tảng số. Đội ngũ phóng viên từng bước làm chủ công nghệ, có khả năng tác nghiệp trên nhiều loại hình báo chí, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng đa dạng của công chúng.

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Quảng Ninh đang thực hiện phỏng vấn giám thị Trại tạm giam Công an thành phố Quảng Ninh trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, tháng 3/2026.

Hội Nhà báo Quảng Ninh chú trọng bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho hội viên. Trong nhiệm kỳ 2019-2026, Hội đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu cho hàng trăm lượt hội viên về báo chí đa phương tiện, ứng dụng công nghệ, sản xuất nội dung số. Hằng năm, Hội phối hợp tổ chức từ 5 đến 7 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, cộng tác viên cơ sở.

Cùng với triển khai 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, Hội phát động phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”, tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương nghề nghiệp.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW đặt ra yêu cầu tiếp tục đưa việc học và thực hành theo Bác đi vào chiều sâu, gắn chặt hơn với kết quả hoạt động nghề nghiệp. Đặc biệt, định hướng lấy sự phát triển của Quảng Ninh và đời sống nhân dân làm nguồn cảm hứng sáng tạo mở ra những yêu cầu mới đối với mỗi người làm báo.