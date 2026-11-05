Lan tỏa tinh thần học và làm theo Bác trong ngành Giáo dục

Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang được ngành Giáo dục Quảng Ninh cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trong từng nhà trường, từng lớp học. Từ miền núi, biên giới đến đô thị, mỗi cán bộ, giáo viên không ngừng rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp dạy học, tận tâm với học sinh, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo vừa có chuyên môn, vừa có đạo đức, tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”.

Cô giáo Lục Thị Lan Hương trong một giờ dạy tại điểm trường Kỳ Sơn, Trường Mầm non Kỳ Thượng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao sứ mệnh của người thầy. Người từng căn dặn: “Nhiệm vụ thầy giáo rất vẻ vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục… Không có giáo dục thì nói gì đến kinh tế, văn hóa...”. Khắc ghi lời dạy của Bác, hàng trăm giáo viên Quảng Ninh đang ngày ngày miệt mài gieo chữ ở những địa bàn miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Riêng năm học 2026-2027, toàn thành phố có 327 giáo viên được luân chuyển giữa các xã, phường, trong đó, 157 giáo viên từ các trường ở địa bàn thuận lợi tình nguyện đến công tác tại vùng khó khăn.

Thực hiện chủ trương điều động, luân chuyển giáo viên về vùng khó, cô giáo Lục Thị Lan Hương tình nguyện nhận nhiệm vụ tại điểm trường Kỳ Sơn, Trường Mầm non Kỳ Thượng, xã Kỳ Thượng. Điểm trường có 2 lớp với 28 trẻ, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn hạn chế, giao thông đi lại khó khăn. Việc vận động trẻ đến lớp, duy trì sĩ số cũng đặt ra nhiều yêu cầu đối với giáo viên. Với cô Hương, khó khăn càng đòi hỏi sự kiên trì và trách nhiệm. Ngoài giờ lên lớp, cô tự làm đồ chơi, vận động trẻ đến trường, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ và tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế. Nhà cách điểm trường gần 40km, mỗi tuần cô mới trở về nhà một lần; những ngày còn lại gắn bó với lớp học và các em nhỏ vùng cao.

Cô giáo Lục Thị Lan Hương chia sẻ: Công tác tại địa bàn vùng cao chắc chắn không tránh khỏi khó khăn, song những lời dạy của Bác về đạo đức, tinh thần trách nhiệm của người thầy cùng sự quan tâm, hỗ trợ của thành phố, địa phương và nhà trường là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực. Từ thực tế công tác, tôi đã chủ động đổi mới phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền.

Cô giáo Nguyễn Thị Thuý Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bình (thứ nhất từ trái sang) vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Thời gian qua, ngành Giáo dục Quảng Ninh đã triển khai nhiều mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chuyên môn, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ nhà giáo. Qua đó, tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và ý thức đổi mới được lan tỏa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bình (phường Đông Triều), là một trong những cá nhân tiêu biểu, được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua học tập và làm theo Bác năm 2025. Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” và “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”, từ thực tiễn công tác quản lý và điều kiện của nhà trường, cô Toàn đã nghiên cứu, đăng ký và triển khai mô hình “Giáo dục truyền thống cho học sinh trong nhà trường”. Mô hình hướng tới bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến trong học sinh. Để thực hiện, cô chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống phù hợp; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, giáo dục. Cùng với đó, cô quan tâm tham mưu, đề xuất đầu tư xây dựng đội ngũ, cơ sở vật chất theo hướng khang trang, sạch đẹp, hiện đại, tạo môi trường học tập tích cực cho học sinh.

Trường Tiểu học Hồng Gai tổ chức sinh hoạt chủ đề "Em là cháu ngoan Bác Hồ - Học tập 5 điều Bác Hồ dạy".

Qua triển khai, công tác giáo dục truyền thống tại nhà trường có nhiều chuyển biến; nhận thức, hiểu biết của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh về lịch sử, truyền thống dân tộc từng bước được nâng lên. Mô hình góp phần làm phong phú hoạt động giáo dục, bồi dưỡng nhân cách, lý tưởng sống và trách nhiệm của học sinh.

Từ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, tấm gương tiêu biểu, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục Quảng Ninh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành động lực thúc đẩy đổi mới và nâng cao chất lượng dạy học. Đây là động lực quan trọng để tạo ra những đột phá cho ngành Giáo dục không dừng ở việc nâng chất lượng dạy và học, mà phải tạo ra những thế hệ nhân lực có tri thức, kỹ năng, ngoại ngữ, năng lực số và khả năng thích ứng với yêu cầu phát triển mới của thành phố.