Bảo đảm nguồn cung, ổn định giá hàng hóa dịp cuối năm

Nhu cầu mua sắm, tiêu dùng tăng cao vào những tháng cuối năm đặt ra yêu cầu chủ động nguồn cung, giữ ổn định mặt bằng giá và kiểm soát chặt chất lượng hàng hóa. Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ các giải pháp từ dự báo thị trường, kết nối doanh nghiệp phân phối đến tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu của người dân.

Các sản phẩm hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc, chất lượng và niêm yết giá công khai, rõ ràng, góp phần bảo đảm quyền lợi cho du khách khi mua hàng.

Những tháng cuối năm, thị trường hàng hóa thường bước vào giai đoạn sôi động khi nhu cầu mua sắm, tiêu dùng, đi lại và sử dụng dịch vụ tăng mạnh. Tại Quảng Ninh, sức ép này còn gắn với đặc thù địa bàn có hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu và du lịch phát triển, nhu cầu tiêu dùng tập trung tại các đô thị, khu du lịch, cửa khẩu và địa bàn đông dân cư. Trong khi đó, biến động giá nhiên liệu, nguyên liệu, chi phí vận tải và những yếu tố bất ổn của thị trường thế giới tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ tác động đến giá hàng hóa trong nước.

Theo báo cáo của UBND thành phố được công bố ngày 10/11, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng năm 2026 trên địa bàn tăng 3,27%, thấp hơn mức bình quân cả nước. Riêng trong tháng 10, mặt bằng giá các mặt hàng cơ bản ổn định, nguồn cung hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, không xuất hiện tình trạng khan hiếm, sốt giá hoặc tăng giá bất hợp lý. Kết quả này cho thấy công tác quản lý, điều hành giá đã phát huy hiệu quả, góp phần hạn chế tác động của biến động chi phí đầu vào đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, trước nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, việc duy trì ổn định thị trường cần được triển khai chủ động, liên tục, không để phát sinh tình huống bị động về nguồn hàng và giá cả.

Thực hiện yêu cầu của Chính phủ và Bộ Công Thương, Quảng Ninh tập trung rà soát tình hình sản xuất, dự trữ, lưu thông, phân phối và nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn để xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu. Trọng tâm là các nhóm hàng có nhu cầu lớn trong dịp Tết như lương thực, thực phẩm, thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản, rau củ quả, bánh kẹo, đồ uống, xăng dầu, thuốc và vật tư y tế. Cùng với việc nắm chắc khả năng cung ứng của từng hệ thống phân phối, các ngành chức năng khuyến khích doanh nghiệp chủ động kế hoạch dự trữ, ký kết nguồn hàng, duy trì sản xuất, mở rộng mạng lưới bán lẻ và có phương án bổ sung hàng khi sức mua tăng đột biến.

Đội QLTT số 3 kiểm tra việc chấp hành pháp luật của một cửa hàng kinh doanh trên địa bàn đơn vị quản lý.

Đáng chú ý, Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 30/10/2026 của Bộ Công Thương về bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2026 và dịp Tết Đinh Mùi 2027 yêu cầu các địa phương xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung theo từng tháng, từng địa bàn; huy động doanh nghiệp sản xuất, nhà phân phối, siêu thị, chợ và cửa hàng tiện lợi tham gia cung ứng hàng hóa với giá hợp lý. Các chương trình kết nối cung cầu, khuyến mại tập trung, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo cũng được khuyến khích triển khai, nhằm mở rộng khả năng tiếp cận hàng hóa chất lượng với giá phù hợp cho người dân. Đây là cơ sở quan trọng để Quảng Ninh cụ thể hóa kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng, nhất là tại những địa bàn xa trung tâm, khu vực biên giới, hải đảo và nơi có nhu cầu tiêu dùng tăng cao.

Song song với bảo đảm nguồn cung, kiểm soát mặt bằng giá là nhiệm vụ xuyên suốt trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Theo Thông báo số 583/TB-VPCP ngày 12/11/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng, triển khai phương án cân đối cung cầu, tổ chức dự trữ hàng hóa, thực hiện chương trình bình ổn thị trường và kết nối cung cầu; không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá đột biến. Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết, tập trung vào nhóm hàng thiết yếu và các dịch vụ có nguy cơ biến động giá cao như vận tải, ăn uống, lưu trú, du lịch. Những hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý phải được phát hiện, xử lý nghiêm.

Đối với Quảng Ninh, yêu cầu này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh hoạt động du lịch, dịch vụ thường gia tăng vào dịp nghỉ Tết, kéo theo nhu cầu vận chuyển, lưu trú và ăn uống. Việc kiểm soát giá cần được thực hiện đồng bộ từ khâu kê khai, niêm yết đến bán hàng, cung ứng dịch vụ; chú trọng những khu vực tập trung đông khách, các điểm du lịch, bến cảng, nhà hàng, cơ sở lưu trú và tuyến vận tải. Cùng với đó, các đơn vị chức năng cần theo dõi sát biến động giá xăng dầu, điện, lương thực, thực phẩm và chi phí vận chuyển để kịp thời đánh giá tác động đến giá bán hàng hóa, dịch vụ, tránh tình trạng chi phí đầu vào giảm nhưng giá bán không được điều chỉnh tương ứng.

Một yêu cầu quan trọng khác là kiểm soát chặt chất lượng, nguồn gốc hàng hóa, ngăn chặn hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm thâm nhập thị trường. Với địa bàn có tuyến biên giới đất liền, hệ thống cửa khẩu, cảng biển và hoạt động giao thương sôi động, Quảng Ninh tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để tập kết, trung chuyển hàng hóa vi phạm trước khi đưa vào tiêu thụ nội địa.

Trong 10 tháng năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý 269 trường hợp vi phạm liên quan đến hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền phạt trên 3,8 tỷ đồng, tăng 23%; trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy trên 4 tỷ đồng, tăng 27%. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã buộc tiêu hủy 25.196 sản phẩm, hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng. Những con số này cho thấy nguy cơ vi phạm vẫn hiện hữu, đòi hỏi công tác kiểm tra, kiểm soát phải được tăng cường trong thời điểm sức mua tăng cao.

Ngày 12/11/2026, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành Quyết định số 186/QĐ-BCĐ về kế hoạch cao điểm đấu tranh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, triển khai từ ngày 12/11/2026 đến hết ngày 28/2/2027. Trên địa bàn Quảng Ninh, trọng tâm kiểm soát được đặt ra đối với các tuyến biên giới, cửa khẩu, cảng biển, điểm tập kết, kho chứa hàng hóa và thị trường nội địa; đồng thời mở rộng giám sát hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Các nhóm hàng cần tập trung kiểm tra gồm thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, thuốc lá, mỹ phẩm, dược phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu. Việc phối hợp giữa lực lượng Quản lý thị trường, Công an, Hải quan, Biên phòng và chính quyền cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện, ngăn chặn vi phạm ngay từ địa bàn, tuyến vận chuyển và khâu lưu thông.

Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 đang đến gần, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm mà còn phải giữ được mặt bằng giá hợp lý, chất lượng và an toàn. Chủ động dự báo cung cầu, chuẩn bị nguồn hàng từ sớm, tăng cường kết nối hệ thống phân phối, đồng thời siết chặt quản lý giá và kiểm soát thị trường sẽ là những giải pháp quan trọng để Quảng Ninh bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, ổn định hoạt động thương mại và tạo điều kiện để nhân dân đón Tết an toàn, tiết kiệm.