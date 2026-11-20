Giảm lãi suất cho vay thúc đẩy sản xuất cuối năm

Mặt bằng lãi suất cho vay giảm, cùng nhiều chương trình tín dụng ưu đãi đang tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Quảng Ninh tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp hơn. Đây là nguồn lực quan trọng giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh đẩy mạnh hoạt động trong những tháng cuối năm, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 13% trong năm 2026.

Khách hàng giao dịch tại Agribank chi nhánh Quảng Ninh.

Với hơn 10 xe các loại, Công ty TNHH Thương mại vận tải Phạm Hùng 66 là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải chuyên bốc xúc, vận chuyển đất, đá, vật liệu xây dựng cho công trình trên địa bàn Quảng Ninh. Để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp phải đối mặt với hàng loạt chi phí mỗi tháng. Vì vậy, số tiền vay 6 tỷ đồng và lãi suất giảm 0,5% cho khoản vay trung hạn đã tác động trực tiếp đến chi phí hằng tháng của doanh nghiệp vận tải này.

Ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vận tải Phạm Hùng 66, cho biết: Việc ngân hàng chủ động, kịp thời, khẩn trương điều chỉnh giảm lãi suất lần này giúp công ty tiết kiệm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Phần chi phí tiết kiệm được sẽ bổ sung nguồn tiền để doanh nghiệp trang trải chi phí về nhân công, nhiên liệu, lương, thưởng cuối năm cho 20 lao động, đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công cho các công trình.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 6 đã chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn thành phố chủ động triển khai giải pháp đảm bảo điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, tập trung nguồn vốn giải ngân thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiết giảm tối đa chi phí. Bên cạnh đó, đơn vị kiểm soát chặt tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật đối với chi nhánh không tuân thủ theo chỉ đạo.

Đóng gói sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Nước khoáng công đoàn Quang Hanh.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và thành phố, các ngân hàng trên địa bàn đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quy trình cấp tín dụng, tiết kiệm tối đa chi phí, điều hành giảm lãi suất huy động. Bằng việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đến nay, tất cả các ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay 1,5-2%/năm, áp dụng đối với cả khoản vay cũ và khoản vay mới.

Cùng với đó, các ngân hàng cũng triển khai nhiều chương trình cho vay ưu đãi với lãi suất hấp dẫn. Điển hình như Agribank triển khai 24 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng quy mô 600.000 tỷ đồng, lãi suất giảm 2-2,5%/năm so với lãi suất thông thường. MB thực hiện giảm lãi suất cho vay 1,5%/năm đối với 5 lĩnh vực ưu tiên gồm: Nông nghiệp, nông thôn; sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ; và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với mức lãi suất cho vay từ 7,9%/năm, đồng thời xem xét áp dụng mức giảm lãi suất lên tới 2%/năm với từng trường hợp cụ thể.

BIDV vừa triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất cho vay chỉ từ 6%/năm tùy theo kỳ hạn và lĩnh vực vay vốn, tập trung vào các ngành, lĩnh vực phù hợp với định hướng ưu tiên của Chính phủ trên cơ sở đáp ứng các điều kiện... Chương trình sẽ tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là ở giai đoạn cao điểm cuối năm 2026.

Ông Hoàng Trọng Chung, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Hoành Bồ, cho biết: Từ ngày 20/10, Agribank chi nhánh Hoành Bồ đã thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất cho vay 0,5-2% đối với khoản vay cũ thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Đến nay, toàn chi nhánh đã có hơn 300 khách hàng được điều chỉnh giảm lãi suất cho vay với tổng dư nợ là trên 100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Agribank chi nhánh Hoành Bồ đang triển khai nhiều chương trình cho vay ưu đãi cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh với lãi suất bình quân 9% đối với khoản vay ngắn hạn và 11% đối với khoản vay trung, dài hạn. Đồng thời, tích cực rà soát nhu cầu của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn giản hoá thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Tính đến hết tháng 10, dư nợ cho vay kinh tế tư nhân trên địa bàn Quảng Ninh đạt 221.500 tỷ đồng, chiếm 89,31% tổng dư nợ, tăng 11,4% so với đầu năm. Lãi suất ổn định, nguồn vốn cung ứng dồi dào, đa dạng các chương trình tín dụng ưu đãi sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần tăng thu ngân sách, đóng góp vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.