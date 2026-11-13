Cao điểm chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027

Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vừa phát động cao điểm đấu tranh trên phạm vi cả nước dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương huy động lực lượng, kiểm soát chặt các tuyến biên giới, cửa khẩu, thị trường nội địa và hoạt động kinh doanh trên không gian mạng. Với đặc thù địa bàn có cả biên giới đất liền, biển và hoạt động xuất nhập khẩu sôi động, Quảng Ninh cần chủ động cụ thể hóa các nhiệm vụ, tăng cường phối hợp, không để hình thành điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ngày 12/11/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ký Quyết định số 186/QĐ-BCĐ ban hành Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Thời gian thực hiện từ ngày 12/11/2026 đến hết ngày 28/2/2027.

Đội QLTT số 1 phối hợp với Đội QLTT số 2 khám và thu giữ hàng hoá giả mạo nhãn hiệu tại kho hàng thôn Đông Thành, xã Quảng Tân. Ảnh: Minh Đức

Kế hoạch yêu cầu Ban Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo lĩnh vực, địa bàn quản lý; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không, đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, thị trường nội địa và không gian mạng. Các lực lượng phải chủ động nắm tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn mới, xác định tuyến, địa bàn, đối tượng và mặt hàng trọng điểm để tập trung đấu tranh, xử lý đúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu các đường dây, ổ nhóm phức tạp.

Đặc biệt, Chính phủ yêu cầu tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong quản lý, kiểm tra, kiểm soát và hậu kiểm theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Các bộ, ngành, địa phương phải thành lập đoàn, tổ công tác liên ngành để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng. Những vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải được chuyển ngay cho cơ quan điều tra có thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng xử lý hành chính đối với vụ việc có dấu hiệu hình sự.

Đối với Quảng Ninh, yêu cầu phòng chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết 2027 đặt ra nhiệm vụ nặng nề và phức tạp hơn bởi địa bàn có tuyến biên giới đất liền tiếp giáp Trung Quốc, hệ thống cửa khẩu, cảng biển, luồng tuyến đường thủy và hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu lớn. Đặc điểm địa lý và lưu lượng hàng hóa lưu thông cao tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, thương mại, đồng thời cũng tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng lợi dụng để vận chuyển trái phép hàng hóa, tập kết, trung chuyển và đưa hàng lậu vào thị trường nội địa. Những tháng cuối năm, khi nhu cầu tiêu dùng, mua sắm tăng mạnh, nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc càng đặt ra sức ép lớn đối với công tác quản lý địa bàn.

Thực tế trên thị trường cho thấy, vi phạm về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp. Trong 10 tháng năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý 269 trường hợp vi phạm thuộc các lĩnh vực này, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số tiền phạt trên 3,8 tỷ đồng, tăng 23%; trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy trên 4 tỷ đồng, tăng 27%. Đặc biệt, lực lượng chức năng đã buộc tiêu hủy 25.196 sản phẩm, hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng. Những con số này cho thấy quy mô và tính chất của vi phạm trên thị trường, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả kiểm tra, kiểm soát, nhất là đối với các nhóm hàng có nhu cầu tiêu thụ lớn trong dịp Tết.

Do đó, Quảng Ninh cần chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát trên toàn địa bàn, tập trung vào khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển, các điểm tập kết, kho chứa và trung chuyển hàng hóa. Đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa tại các chợ, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh và trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Trọng tâm là thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, thuốc lá, mỹ phẩm, dược phẩm và các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết. Chính quyền các xã, phường, đặc khu tăng cường quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ cơ sở.

Quảng Ninh chủ động kiểm soát từ biên giới đến thị trường nội địa, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ ổn định thị trường và bảo đảm nguồn hàng chất lượng phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.