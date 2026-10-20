Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh thăm, làm việc với Đài Phát thanh Truyền hình Gangwon, Hàn Quốc

Ngày 19/10, đoàn công tác Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh (QMG) do đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Thành ủy viên, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với Đài Phát thanh Truyền hình Gangwon (G1), Hàn Quốc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Hai bên đã có 16 năm thiết lập quan hệ hợp tác kể từ năm 2010, với nhiều hoạt động gắn kết, hỗ trợ trên các lĩnh vực như: Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về đất nước, con người, văn hoá, du lịch Việt Nam - Hàn Quốc thông qua các tin, bài, chương trình phát sóng của QMG và G1; qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai địa phương nói riêng và hai đất nước nói chung.

Đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Thành uỷ viên, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh tặng quà lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Gangwon.

Hai bên cũng tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất các chương trình, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong bối cảnh chuyển đổi số, sản xuất nội dung đa nền tảng.

Đoàn công tác Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm cùng ban lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Gangwon.

Để tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương nói chung và hai đơn vị nói riêng, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh và Đài Phát thanh Truyền hình Gangwon cùng bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục củng cố, phát triển bền vững mối quan hệ hợp tác; đồng thời đề xuất, gợi mở các nội dung phối hợp, trao đổi trong thời gian tới tập trung vào tuyên truyền văn hóa, du lịch... giữa hai địa phương, hai đất nước.

Đoàn công tác tham quan khu vực sản xuất phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Gangwon.

Đoàn công tác gặp gỡ ông Jo Chang Jin, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn SG. Đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Thành ủy viên, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh tặng quà ông Jo Chang Jin, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn SG.