Thời tiết ngày 29/11: Bắc Bộ nắng, rét về đêm và sáng; miền trung mưa lớn, ven biển đề phòng triều cường

Dự báo, ngày 29/11, Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng và đêm trời rét; nhiều địa phương Trung Bộ có mưa lớn. Trên biển, sóng biển cao tới 5m, biển động mạnh, các địa phương ven biển từ Huế đến Quảng Ngãi cần đề phòng triều cường gây sạt lở.

Hôm nay, Hà Nội trời rét về sáng sớm và đêm với nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C. (Ảnh: QUỲNH ANH)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/11, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, có sương mù vào sáng sớm, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, sáng và đêm trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Khu vực Trung Bộ nhiều nơi có mưa to. Từ sáng 29/11 đến sáng 30/11, thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa to, lượng mưa phổ biến 70-140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Tại thành phố Huế, mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục diễn ra với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Trong khi đó, từ sáng sớm đến hết ngày 29/11, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Ngày và đêm nay, khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trên biển, khu vực bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ nam Quảng Trị đến Lâm Đồng và phía bắc khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Cùng thời gian trên, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, phía tây nam khu vực bắc Biển Đông (bao gồm phía tây nam vùng biển Hoàng Sa) và phía tây khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng biển cao trên 2m, ảnh hưởng đến hoạt động của các phương tiện trên biển.

Khu vực ven biển từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi cần đề phòng các đợt triều cường cao kết hợp với nước dâng do gió và sóng lớn, gây nguy cơ sạt lở bờ biển.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 29/11 tại các khu vực trên cả nước

Khu vực Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Phía bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; phía nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 24-27 độ C; phía nam từ 22-24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa to, có nơi mưa rất to và dông, riêng phía đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 25-28 độ C; phía nam từ 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, phía bắc cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.