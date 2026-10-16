Mở rộng hợp tác, nâng tầm vị thế báo chí Quảng Ninh

Trong kỷ nguyên truyền thông số, hội nhập đã trở thành yêu cầu tất yếu của báo chí hiện đại. Từ những chương trình giao lưu quốc tế, hợp tác đào tạo, trao đổi nghiệp vụ, đến tiếp cận các mô hình tòa soạn hội tụ và công nghệ làm báo mới, báo chí Quảng Ninh đang từng bước mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ và khẳng định vị thế của một nền báo chí địa phương năng động, chuyên nghiệp, hiện đại.

Đoàn công tác Đài Phát thanh - Truyền hình Gangwon, do ông Cho Chang Jin, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn SG, làm trưởng đoàn, thăm và hội đàm với Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh, tháng 3/2026.

Trong bối cảnh báo chí thế giới đang chuyển mạnh sang mô hình số, tòa soạn hội tụ và sản xuất nội dung đa nền tảng, hợp tác quốc tế trở thành một trong những động lực quan trọng để các cơ quan báo chí đổi mới, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh. Ở Việt Nam, hoạt động đối ngoại báo chí cũng ngày càng được mở rộng, hướng tới chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đào tạo nguồn nhân lực và quảng bá hình ảnh đất nước thông qua truyền thông hiện đại.

Bắt nhịp với xu thế đó, những năm gần đây Hội Nhà báo Quảng Ninh đã chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức báo chí, truyền thông trong và ngoài nước, từng bước đưa hoạt động đối ngoại đi vào chiều sâu. Trong các năm 2024 và 2025, Hội Nhà báo Quảng Ninh đã tổ chức các đoàn công tác ra nước ngoài, đồng thời đón các đoàn của Hiệp hội Truyền thông địa phương Thái Lan và Liên đoàn Nhà báo Thái Lan đến thăm, làm việc tại Quảng Ninh.

Đoàn đại biểu Liên đoàn Nhà báo Thái Lan (trực thuộc Hoàng gia Thái Lan) thăm và làm việc tại Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh (tháng 10/2025).

Các chương trình giao lưu tập trung trao đổi kinh nghiệm về hoạt động báo chí địa phương, chuyển đổi số, mô hình tòa soạn hội tụ, truyền thông du lịch, quảng bá văn hóa và phát triển nội dung trên các nền tảng số. Hai bên cũng tổ chức khảo sát thực tế tại nhiều địa phương, di tích, danh thắng và mô hình phát triển kinh tế - xã hội tiêu biểu của Quảng Ninh, cũng như tỉnh Kanchanaburi (Thái Lan), qua đó tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan báo chí của 2 nước.

Đặc biệt, trong chuyến thăm và làm việc tại Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh năm 2025, đoàn Liên đoàn Nhà báo Thái Lan đánh giá cao mô hình cơ quan truyền thông hợp nhất đầu tiên của Việt Nam, bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi nghiệp vụ, hợp tác sản xuất nội dung và quảng bá hình ảnh địa phương trên các nền tảng truyền thông hiện đại. Theo ông Nakorn Veerapravati, Chủ tịch Liên đoàn Nhà báo Thái Lan, những kinh nghiệm thu nhận được tại Quảng Ninh sẽ là cơ sở để Liên đoàn Nhà báo Thái Lan nghiên cứu, xây dựng các chương trình nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức thành viên, trong bối cảnh báo chí Thái Lan cũng đang đối mặt với những thách thức từ mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và quá trình chuyển đổi số.

Nhà báo Nguyễn Thế Lãm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh, tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Liên đoàn Nhà báo Thái Lan.

Ngược lại, chuyến công tác của Hội Nhà báo Quảng Ninh tại tỉnh Kanchanaburi cũng mở ra cơ hội để đội ngũ người làm báo của tỉnh tiếp cận những kinh nghiệm thực tiễn về truyền thông địa phương, quảng bá du lịch và phát triển báo chí trong môi trường số.

Qua các chương trình hợp tác, đội ngũ nhà báo Quảng Ninh có điều kiện tìm hiểu mô hình tòa soạn hội tụ, quy trình sản xuất nội dung đa nền tảng, phương thức tổ chức newsroom hiện đại, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí. Những kinh nghiệm ấy góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới tại các cơ quan báo chí của thành phố, từng bước đáp ứng yêu cầu của môi trường truyền thông số.

Ông Cho Chang Jin, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn SG, cùng các thành viên đoàn công tác Đài Phát thanh -Truyền hình Gangwon thăm trụ sở Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.

Hợp tác quốc tế cũng mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh Quảng Ninh đến với bạn bè quốc tế bằng chính những sản phẩm báo chí hiện đại. Từ một địa phương có truyền thống gần 100 năm xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng, Quảng Ninh đang từng bước khẳng định hình ảnh một trung tâm truyền thông địa phương năng động, đổi mới, sẵn sàng hội nhập cùng sự phát triển của báo chí khu vực và thế giới. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Hội Nhà báo Quảng Ninh xác định phương hướng trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Lịch sử báo chí thế giới cho thấy, mỗi bước tiến của truyền thông luôn gắn liền với quá trình kết nối và chia sẻ tri thức. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo, báo chí dữ liệu, báo chí đa phương tiện và các nền tảng số đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin, không một cơ quan báo chí nào có thể phát triển theo mô hình khép kín; hợp tác, liên kết và học hỏi kinh nghiệm quốc tế đã trở thành xu hướng tất yếu.

Đoàn công tác Hội Nhà báo Quảng Ninh tham quan, tìm hiểu hoạt động của Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Thái Lan tại tỉnh Kanchanaburi (năm 2025).

Không chỉ cạnh tranh về tốc độ hay công nghệ, các cơ quan báo chí ngày càng coi trọng việc chia sẻ kinh nghiệm quản trị tòa soạn, đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển báo chí dữ liệu và mở rộng mạng lưới hợp tác, nhằm nâng cao chất lượng thông tin trong môi trường truyền thông số.

Ở Việt Nam, cùng với tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước, hoạt động đối ngoại báo chí cũng ngày càng được mở rộng. Hội Nhà báo Việt Nam tăng cường quan hệ với các tổ chức báo chí quốc tế, các hiệp hội báo chí khu vực ASEAN và nhiều quốc gia trên thế giới; đồng thời đẩy mạnh các chương trình đào tạo, trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số, báo chí đa nền tảng và ứng dụng công nghệ mới. Đây vừa là cơ hội để đội ngũ người làm báo tiếp cận các xu hướng phát triển tiên tiến, vừa góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Hội đàm giữa Hiệp hội Truyền thông địa phương Thái Lan và Hội Nhà báo Quảng Ninh.

Trong dòng chảy ấy, Hội Nhà báo Quảng Ninh xác định mở rộng hợp tác quốc tế không chỉ là hoạt động đối ngoại, mà còn là một trong những động lực quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ và năng lực làm báo trong thời kỳ mới. Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nhà báo Quảng Ninh tiếp tục mở rộng giao lưu, hợp tác với các tổ chức báo chí, truyền thông trong và ngoài nước; phát huy hiệu quả các chương trình hợp tác quốc tế, đặc biệt với các tổ chức báo chí, truyền thông của Thái Lan và các địa phương kết nghĩa.

Trọng tâm không chỉ là duy trì các hoạt động giao lưu nghề nghiệp, mà hướng tới xây dựng những chương trình hợp tác thực chất về đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng làm báo hiện đại, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí, phát triển các sản phẩm truyền thông đa nền tảng và quảng bá hình ảnh Quảng Ninh trên các kênh truyền thông quốc tế. Qua đó, tạo thêm cơ hội để hội viên tiếp cận các mô hình báo chí hiện đại, cập nhật xu hướng truyền thông mới, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và mở rộng khả năng hợp tác trong sản xuất các sản phẩm báo chí chất lượng cao.

Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh hội đàm với Tập đoàn Truyền thông Nhật báo Quảng Tây (tháng 7/2026).

Mở rộng hợp tác không chỉ nhằm tiếp thu công nghệ hay kinh nghiệm quản trị tòa soạn, mà còn hướng tới xây dựng đội ngũ người làm báo có tư duy toàn cầu, nhưng luôn gắn bó với thực tiễn địa phương; làm chủ phương thức làm báo hiện đại, nhưng vẫn giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Trong bối cảnh báo chí đang đứng trước những thay đổi sâu sắc của công nghệ và nhu cầu công chúng, hội nhập quốc tế không đơn thuần là mở rộng quan hệ hợp tác, mà còn là quá trình học hỏi, đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đó cũng là con đường để báo chí Quảng Ninh tiếp tục khẳng định bản lĩnh của một nền báo chí địa phương năng động, chuyên nghiệp, hiện đại; vừa giữ vững bản sắc, vừa chủ động hòa mình vào dòng chảy phát triển của báo chí Việt Nam và thế giới.

An Ngọc

Trình bày: Tất Đạt