Mùa thu Hàn Quốc và những trải nghiệm khó quên

Những ngày cuối tháng 10, Hàn Quốc bước vào mùa thu với sắc vàng, sắc đỏ của những hàng cây trải dài trên những tuyến phố, công viên và các điểm du lịch. Giữa tiết trời se lạnh, xứ sở kim chi mang một vẻ đẹp vừa lãng mạn, vừa bình yên. Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên phong phú, Hàn Quốc còn để lại ấn tượng với những công trình hiện đại, những di sản văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ và nếp sống văn minh của người dân. Hành trình khám phá thành phố cảng Busan và thủ đô Seoul đã mang đến cho chúng tôi nhiều trải nghiệm thú vị, để cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp và sức cuốn hút của đất nước này.

Một góc đường phố Busan, Hàn Quốc. Ảnh: Đỗ Quang

Không mang vẻ hào nhoáng của thủ đô Seoul, cũng không nổi tiếng với những cảnh quan thiên nhiên thơ mộng như đảo Jeju, Busan có sức hấp dẫn rất riêng. Đó là sự hòa quyện giữa nhịp sống sôi động của một đô thị hiện đại với vẻ đẹp phóng khoáng của biển, núi và những không gian văn hóa truyền thống. Ban ngày, Busan cuốn hút bởi biển xanh, những ngôi làng đầy màu sắc, những khu chợ nhộn nhịp. Khi màn đêm buông xuống, thành phố lại khoác lên mình vẻ đẹp lung linh với những tòa cao ốc, cây cầu và các tuyến phố rực sáng ánh đèn.

Nằm ở phía Đông Nam bán đảo Triều Tiên, Busan là thành phố cảng biển lớn nhất Hàn Quốc, có một trong những cảng container nhộn nhịp hàng đầu thế giới. Sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động thương mại, công nghiệp và dịch vụ đã tạo nên diện mạo hiện đại, năng động cho thành phố cảng này.

Busan là thành phố cảng biển lớn nhất Hàn Quốc. Ảnh: Đỗ Quang

Điều khiến Busan trở nên khác biệt chính là địa hình có sự đan xen giữa biển, sông và núi. Những tòa nhà cao tầng vươn lên bên bờ biển, các khu dân cư trải dài trên những triền đồi. Những bãi biển, công viên và di tích lịch sử vẫn hiện diện giữa nhịp sống đô thị. Đi và trải nghiệm, chúng tôi mới thấy, Busan còn biết phát huy những lợi thế cảnh quan, văn hóa để tạo nên các sản phẩm du lịch đặc sắc. Mỗi điểm đến, từ những tuyến cáp treo vượt biển, đoàn tàu ngắm biển ven bờ, các ngôi làng nghệ thuật hay khu chợ truyền thống, đều mang đến cho du khách những trải nghiệm riêng.

Có dịp tới Busan vào những ngày cuối tháng 10, khi tiết trời chuyển sang thu, Busan càng trở nên cuốn hút. Ngày đầu tiên tới đây, trời mưa nhỏ, se lạnh, đoàn phải mang theo ô và áo khoác. Dù vậy, ai nấy đều háo hức muốn nhanh chóng tới các điểm tham quan.

Một góc thành phố biển Busan. Ảnh: Đỗ Quang

Điểm đầu tiên mà chúng tôi đi là cáp treo biển Songdo, nối khu vực bãi biển Songdo với rừng Amnam. Với chiều dài 1,62km, tuyến cáp treo đưa du khách lướt trên không trung, ở độ cao tối đa 86m so với mặt biển. Từ những cabin hiện đại, đặc biệt là cabin có sàn kính trong suốt, du khách có thể quan sát mặt biển xanh ngay dưới chân mình. Khi cabin dần rời nhà ga, ai nấy đều ngỡ ngàng, khung cảnh thành phố cảng hiện ra với những bãi biển, vách đá ven bờ, các cây cầu và những công trình kiến trúc hiện đại. Xa xa là những con tàu đang di chuyển trên mặt biển, tạo nên bức tranh sinh động về một thành phố cảng phát triển.

Làng văn hóa Gamcheon với những ngôi nhà nhỏ được sơn đủ màu sắc. Ảnh: Đỗ Quang

Rời tuyến cáp treo Songdo, chúng tôi đến với làng văn hóa Gamcheon, cũng một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Busan. Ấn tượng đầu tiên của những thành viên trong đoàn khi đặt chân đến đây là những ngôi nhà nhỏ được sơn đủ màu sắc, nằm san sát, xếp tầng theo sườn núi. Nhìn từ xa, cả ngôi làng giống như một bức tranh khổng lồ với những mảng màu đan xen đầy sinh động. Những con ngõ nhỏ, những bậc thang quanh co, những bức tranh tường cùng các tác phẩm nghệ thuật được bố trí khéo léo khiến mỗi góc phố đều trở thành một không gian khám phá thú vị. Và phía sau vẻ đẹp rực rỡ của Gamcheon là câu chuyện về một khu dân cư từng trải qua nhiều khó khăn.

Du khách tham quan chợ Gukje, hay còn gọi là chợ Quốc tế Busan, Hàn Quốc. Ảnh: Đỗ Quang

Mạc Chi, hướng dẫn viên phiên dịch tiếng Hàn Quốc, đi cùng đoàn của chúng tôi kể rằng: Tôi đã từng đến Busan trước đây khi còn du học tại Hàn Quốc. Qua tìm hiểu tôi mới biết rằng, ngôi làng hình thành từ những năm 1950, gắn với quá trình nhiều người dân phải sơ tán trong chiến tranh Triều Tiên. Những ngôi nhà nhỏ được xây dựng men theo địa hình dốc, tạo nên khu dân cư đông đúc với các lối đi chật hẹp. Từ năm 2009, thông qua những dự án nghệ thuật cộng đồng với sự tham gia của người dân và các nghệ sĩ, Gamcheon từng bước được cải tạo. Những bức tường cũ được khoác lên màu áo mới, các khoảng không gian nhỏ được biến thành nơi trưng bày nghệ thuật, những con ngõ trở nên sinh động bởi tranh tường và các công trình sáng tạo.

Ngày nay, Gamcheon đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, điều tạo nên nét riêng của ngôi làng không chỉ là những bức tường nhiều màu sắc hay những điểm chụp ảnh độc đáo, mà còn bởi cuộc sống thường ngày của người dân vẫn hiện diện trong không gian du lịch ấy. Đi giữa những con ngõ nhỏ, du khách có thể bắt gặp những cửa hàng lưu niệm, quán cà phê, các sản phẩm thủ công và cả những ngôi nhà vẫn đang được người dân sử dụng để sinh sống. Chính sự kết hợp giữa không gian dân cư và những hoạt động nghệ thuật đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho Gamcheon.

Bà Eirini, du khách đến từ Hy Lạp chia sẻ: Tôi thực sự ấn tượng với những ngôi nhà nhiều màu sắc ở đây. Mỗi con đường, mỗi góc nhỏ đều rất đẹp và có nét riêng. Tôi rất thích cách họ biến một khu dân cư cũ thành không gian nghệ thuật hấp dẫn như thế này.

Cùng chung cảm nhận về sức hấp dẫn của Busan, ông Dou Mask, du khách đến từ Thái Lan, đặc biệt yêu thích cảnh quan và không khí mùa thu của thành phố. Ông Dou Mask nói: Busan rất đẹp, có biển, núi và nhiều điểm tham quan thú vị. Thời tiết mùa thu cũng rất dễ chịu. Tôi nghĩ làng văn hóa Gamcheon là điểm đến rất đáng để trải nghiệm.

Câu chuyện của ngôi làng Gamcheon cũng cho thấy cách Hàn Quốc phát huy giá trị của những không gian sẵn có để phát triển du lịch. Không cần những công trình quy mô lớn, từ việc cải tạo cảnh quan, phát huy sức sáng tạo và sự tham gia của cộng đồng, một khu dân cư cũ đã trở thành điểm đến văn hóa đặc sắc.

Tới Busan, chúng tôi còn bị hấp dẫn bởi những khu chợ truyền thống, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa và nhịp sống thường ngày của người dân địa phương. Chợ Gukje, hay còn gọi là chợ Quốc tế Busan, là một trong những khu chợ lâu đời và nổi tiếng của thành phố. Khu chợ hình thành sau năm 1945, phát triển mạnh trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên, khi nhiều người dân sơ tán đến Busan và tìm kế sinh nhai bằng hoạt động buôn bán. Trải qua nhiều thập kỷ, chợ Gukje vẫn giữ được không khí giao thương nhộn nhịp với những dãy cửa hàng san sát, các con phố mua sắm đan xen và nhiều mặt hàng phong phú.

Sang đến ngày thứ hai ở Busan, thời tiết hửng nắng rực rỡ vào buổi trưa. Vì thế mà khi trải nghiệm tuyến tàu hỏa du lịch Haeundae chạy dọc bờ biển, cảnh đẹp đến ngỡ ngàng. Nắng vàng của mùa thu, xen lẫn bầu trời và nước biển xanh, khiến nơi đây như một bức tranh trong veo mà đầy màu sắc.

Du khách trải nghiệm tham quan tuyến tàu hỏa du lịch Haeundae chạy dọc bờ biển ở Busan, Hàn Quốc. Ảnh: Đỗ Quang

Được cải tạo từ tuyến đường sắt cũ, hành trình dài 4,8km nối khu vực Mipo với Songjeong đưa du khách qua nhiều địa điểm có cảnh quan đẹp. Với vận tốc khoảng 15km/h, chuyến tàu kéo dài chừng 25 phút, đủ để du khách thong thả ngắm nhìn những bãi biển xanh, các ghềnh đá ven bờ và những công trình hiện đại trải dài bên bờ biển. Điểm đặc biệt là các hàng ghế trên tàu được bố trí hướng ra biển, giúp du khách có thể ngắm cảnh trong suốt hành trình.

Chùa Beomeosa, tọa lạc trên sườn núi Geumjeongsan, có lịch sử hơn 1.300 năm. Ảnh: Tuấn Hưng

Trong hành trình tiếp theo tại Busan, chúng tôi còn được đến thăm chùa Beomeosa, tọa lạc trên sườn núi Geumjeongsan, một ngôi chùa có lịch sử hơn 1.300 năm. Đến Beomeosa, du khách có thể thong thả dạo bước qua những lối nhỏ, ngắm nhìn các công trình kiến trúc, tìm hiểu về đời sống tín ngưỡng và cảm nhận sự yên bình giữa thiên nhiên. Đây cũng là một trong những điểm đến cho thấy Hàn Quốc luôn chú trọng gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử trong phát triển du lịch.

Rời thành phố cảng Busan, sau hơn 3 giờ di chuyển bằng tàu cao tốc, chúng tôi đã đến với Seoul. Giống như ngày thứ hai ở Busan, trong hành trình khám phá ở Seoul, thời tiết cũng rất đẹp. Sáng và tối se lạnh. Tới trưa hửng nắng, chỉ cần mặc chiếc áo thun dài tay. Phong cảnh ở Seoul rất quyến rũ khi những hàng cây dọc các tuyến phố, công viên đồng loạt chuyển sang sắc vàng, sắc đỏ. Giữa những tòa nhà hiện đại, sắc lá mùa thu tạo nên khung cảnh thơ mộng, mang đến cho thành phố một vẻ đẹp rất riêng.

Là đô thị lớn nhất, đóng vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục hàng đầu của đất nước, Seoul gây ấn tượng với những tòa nhà cao tầng, các khu phố mua sắm sầm uất, hệ thống giao thông hiện đại và nhiều công trình kiến trúc độc đáo. Đan xen giữa nhịp sống hối hả ấy vẫn có những cung điện cổ, các công trình văn hóa truyền thống.

Từ tháp Namsan có thể ngắm toàn cảnh Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Đỗ Quang

Chúng tôi chọn cung điện Gyeongbokgung, còn gọi là cung Cảnh Phúc là điểm đến. Đây là cung điện chính của triều đại Joseon và cũng là cung điện lớn nhất trong số năm cung điện cổ nổi tiếng còn tồn tại tại thủ đô Hàn Quốc. Bước qua cánh cổng lớn, du khách như tạm rời khỏi nhịp sống hiện đại để trở về với không gian cung đình xưa. Những mái ngói cong, các dãy nhà gỗ, sân lát đá rộng lớn và những chi tiết trang trí tinh xảo tạo nên vẻ đẹp cổ kính, trang nghiêm. Các công trình được bố trí hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, thể hiện những nét đặc trưng của kiến trúc truyền thống Hàn Quốc.

Đi đúng vào mùa thu, khi những hàng cây chuyển màu càng khiến không gian cung điện trở nên ấn tượng. Giữa các mái ngói cổ kính, sắc vàng, sắc đỏ của những tán cây tạo nên khung cảnh vừa trầm mặc, vừa rực rỡ, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Du khách mặc trang phục hanbok truyền thống khi thăm cung điện Gyeongbokgung, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Tuấn Hưng

Đa số du khách khi đến đây đều muốn khoác trên mình trang phục hanbok truyền thống của Hàn Quốc. Những bộ hanbok với màu sắc và kiểu dáng đa dạng nổi bật giữa không gian cung đình, tạo nên sự kết nối sinh động giữa quá khứ và hiện tại. Chị Pavida Naksathit, du khách đến từ Thái Lan chia sẻ: Tôi rất thích mặc Hanbok khi tham quan cung điện. Bộ trang phục truyền thống khiến tôi có cảm giác như được trở về với không gian Hàn Quốc xưa. Cung Gyeongbokgung rất đẹp. Đây là một trải nghiệm thú vị để chúng tôi tìm hiểu và cảm nhận rõ hơn về văn hóa Hàn Quốc.

Cùng với Cung điện Gyeongbokgung, tháp Namsan cũng là điểm đến không thể bỏ lỡ trong hành trình khám phá Seoul. Tọa lạc trên ngọn núi cùng tên, ngay giữa lòng thành phố, tòa tháp cao 236,7m từ lâu đã trở thành một trong những biểu tượng du lịch nổi tiếng của thủ đô Hàn Quốc.

Chúng tôi lựa chọn đi bộ theo những con đường uốn lượn trên sườn núi để lên tháp. Trong tiết trời mùa thu se lạnh, hành trình trở nên thú vị hơn. Sau khoảng 30 phút, chúng tôi đến khu vực chân tháp, nơi có những hàng rào ổ khóa tình yêu từng xuất hiện trong nhiều bộ phim Hàn Quốc. Hàng nghìn chiếc khóa với đủ màu sắc, hình dáng được các cặp đôi lưu giữ, gửi gắm những lời hẹn ước về tình yêu bền chặt. Theo thời gian, nơi đây đã trở thành điểm chụp ảnh quen thuộc, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là các bạn trẻ.

Ngắm nhìn toàn cảnh Seoul từ đài quan sát. Ảnh: Đỗ Quang

Từ khu vực chân tháp, chúng tôi tiếp tục mua vé, đi thang máy lên đài quan sát. Qua những ô cửa kính rộng, toàn cảnh Seoul hiện ra với góc nhìn 360 độ. Những tòa nhà cao tầng, các tuyến phố, khu dân cư trải dài giữa những dãy núi tạo nên bức tranh sinh động về một đô thị hiện đại. Đặc biệt, từ độ cao này, du khách có thể cảm nhận rõ sự đan xen giữa những công trình kiến trúc và các khoảng xanh giữa lòng thành phố.

Cùng trải nghiệm tại đài quan sát, ông Hong Seo Bong, người dân sinh sống tại thủ đô Seoul, chia sẻ: Tôi đã nhiều lần đến tháp Namsan, nhưng đây là lần đầu tiên lên đài quan sát. Thực sự đây là một trải nghiệm rất thú vị. Từ trên cao, tôi có thể ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô, thậm chí nhận ra cả khu vực mình đang sinh sống. Dù đã gắn bó với Seoul nhiều năm, tôi vẫn cảm thấy rất ấn tượng khi được ngắm nhìn thành phố từ góc độ này.

Không chỉ gây ấn tượng với những công trình kiến trúc và di sản lịch sử, Seoul còn có những không gian văn hóa hiện đại, được tổ chức sáng tạo, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với người dân và du khách. Thư viện Starfield, nằm trong trung tâm thương mại COEX, là một ví dụ tiêu biểu. Ngay giữa khu mua sắm sầm uất, thư viện gây ấn tượng với những kệ sách khổng lồ cao tới 13m, trải dài qua hai tầng, tạo nên một không gian kiến trúc độc đáo.

Thư viện Starfield là địa điểm nhất định phải check in khi đến Seoul. Ảnh: Đỗ Quang

Với hàng chục nghìn đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực, Starfield là nơi người dân và du khách có thể đọc sách, tìm hiểu tri thức, thư giãn hoặc tham gia các hoạt động văn hóa. Đặc biệt, thư viện mở cửa miễn phí, tạo điều kiện để mọi người dễ dàng tiếp cận. Khác với hình dung thông thường về một thư viện tách biệt với các hoạt động thương mại, Starfield được thiết kế như một không gian văn hóa mở, nơi việc đọc sách trở thành một phần gần gũi của đời sống đô thị. Những kệ sách cao vút, không gian rộng lớn và kiến trúc hiện đại còn khiến thư viện trở thành điểm tham quan, chụp ảnh, quay video tạo trend được nhiều du khách yêu thích. Sự hiện diện của Starfield ngay giữa một trung tâm thương mại cho thấy cách Hàn Quốc kết hợp văn hóa, dịch vụ và du lịch. Một không gian tri thức vừa phục vụ nhu cầu đọc sách, học tập vừa là điểm đến du lịch hấp dẫn với mọi đối tượng, đặc biệt là giới trẻ.

Mỗi chuyến đi đều để lại những kỷ niệm và cảm xúc riêng. Với hành trình khám phá Hàn Quốc vào những ngày cuối tháng 10, điều đọng lại trong chúng tôi không chỉ là sắc vàng, sắc đỏ của những hàng cây, những công trình kiến trúc ấn tượng hay các điểm du lịch nổi tiếng. Đó còn là những nét văn hóa, nếp sống và cách ứng xử của người dân trong sinh hoạt thường ngày.

Một trong những ấn tượng dễ nhận thấy là sự sạch sẽ, gọn gàng tại nhiều tuyến phố, công viên và điểm tham quan. Dù ở những khu vực tập trung đông du khách, cảnh quan vẫn được chăm chút, các lối đi được giữ gìn, tạo cảm giác dễ chịu cho người tham quan. Tại những không gian công cộng, việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải được quan tâm. Hàn Quốc cũng có những quy định khá chặt chẽ về phân loại rác sinh hoạt, trong đó rác tái chế, rác thực phẩm và rác thải thông thường được quản lý theo những cách khác nhau. Những quy định ấy góp phần hình thành thói quen chú ý đến việc xử lý rác trong đời sống hằng ngày. Việc giữ gìn môi trường sống, tôn trọng không gian chung là những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên hình ảnh văn minh, thân thiện của điểm đến.

Tháp Namsan là điểm đến không thể bỏ lỡ trong hành trình khám phá Seoul.

Một điều đáng chú ý khác là cách Hàn Quốc dành không gian cho thiên nhiên trong lòng đô thị. Tại Busan hay Seoul, giữa những khu dân cư và công trình hiện đại vẫn có các công viên, những hàng cây xanh và không gian dành cho người đi bộ. Vào mùa thu, chính những khoảng xanh ấy trở thành điểm nhấn cảnh quan khi lá cây đồng loạt chuyển màu. Những hàng cây vừa có chức năng tạo bóng mát, cải thiện môi trường sống vừa góp phần làm nên vẻ đẹp của thành phố qua từng mùa. Mùa xuân có hoa nở, mùa hè cây cối xanh tươi, còn mùa thu là thời điểm những sắc vàng, sắc đỏ tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách. Mùa đông khi cây lá rụng, người Hàn Quốc lại trang trí đèn để cây lung linh, rực rỡ đón Giáng sinh và năm mới.

Một góc ẩm thực tại chợ truyền thống của Hàn Quốc. Ảnh: Đỗ Quang

Khám phá Hàn Quốc sẽ chưa thực sự trọn vẹn nếu thiếu đi những trải nghiệm ẩm thực, nơi du khách có thể cảm nhận rõ nét văn hóa và đời sống thường ngày của người dân xứ sở kim chi. Nhắc đến Hàn Quốc, nhiều người thường nghĩ ngay đến kimchi, món ăn truyền thống xuất hiện phổ biến trong các bữa cơm. Thế nhưng, ẩm thực ở đây còn phong phú với những món thịt nướng, canh rong biển, cơm trộn, các loại mì, bánh gạo cay và nhiều món ăn đường phố. Điều thú vị là trong các bữa ăn, bên cạnh món chính thường có nhiều món ăn kèm, hay còn gọi là banchan, được bày trong những chiếc đĩa nhỏ. Các món rau, kimchi, đồ muối và những món chế biến đơn giản tạo nên sự đa dạng về hương vị, màu sắc trên bàn ăn.

Ẩm thực Hàn Quốc còn có những nét đặc trưng với vị cay, vị lên men và cách sử dụng nhiều loại gia vị. Trong tiết trời mùa thu se lạnh, những món canh nóng, đồ nướng hay các món ăn đường phố càng trở nên hấp dẫn. Riêng ở thành phố cảng Busan, lợi thế về biển cũng tạo nên nét riêng cho văn hóa ẩm thực địa phương. Các món hải sản, chả cá và những món ăn dân dã tại các khu chợ mang đến cho du khách cơ hội cảm nhận rõ hơn hương vị của một thành phố ven biển.

Đi qua những thành phố lớn của Hàn Quốc, có thể cảm nhận được sự hiện diện song hành giữa cái mới và cái cũ. Những công trình kiến trúc hiện đại không làm mất đi vẻ đẹp của những di sản cổ kính. Những trung tâm thương mại sầm uất vẫn có chỗ cho các không gian văn hóa, đọc sách. Những khu dân cư cũ có thể được cải tạo thành điểm đến hấp dẫn mà vẫn giữ lại những nét đặc trưng vốn có.

Khép lại hành trình khám phá tại Hàn Quốc, điều khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ chính là cảm nhận về một đất nước biết trân trọng quá khứ, gìn giữ bản sắc và không ngừng sáng tạo để làm mới những giá trị vốn có. Chính sự hòa quyện giữa thiên nhiên, văn hóa và con người đã làm nên vẻ đẹp của xứ sở kim chi.

Thực hiện: LAN ANH

Trình bày: ĐỖ QUANG