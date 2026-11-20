BĐBP Quảng Ninh quyết liệt đấu tranh ngăn chặn tội phạm tuyến biên giới

Với tuyến biên giới trải dài cả trên bộ và trên biển, Quảng Ninh luôn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT), là địa bàn các loại tội phạm có thể lợi dụng để hoạt động. Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ninh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh, trấn áp tội phạm với vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Vùng biển Quảng Ninh có địa bàn rộng, hoạt động giao thương, đi lại và khai thác thủy sản diễn ra thường xuyên. Đây cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng địa hình, thời điểm đêm tối và những phương thức liên lạc kín nhằm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Với tinh thần bám biển, bám địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, lực lượng BĐBP đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kiên trì xác minh, theo dõi và đấu tranh với các đường dây tội phạm.

Đại tá Tô Văn Đồng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố (đứng giữa), kiểm tra thực địa trước khi "cất lưới" bắt giữ các đối tượng trong chuyên án QN526.

Một trong những kết quả nổi bật là việc triệt phá thành công Chuyên án QN526, bắt giữ toàn bộ đường dây tổ chức cho người Trung Quốc từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước xuất cảnh trái phép qua địa bàn Quảng Ninh. Để đấu tranh thành công chuyên án, lực lượng BĐBP đã kiên trì theo dõi các đối tượng trong nhiều tháng, mở rộng xác minh trên địa bàn nhiều tỉnh, thành và vùng biển Quảng Ninh, từng bước làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây.

Theo Đại tá Nguyễn Quang Hòa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố: “Các đối tượng sử dụng nền tảng mạng xã hội để liên lạc nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Quá trình đấu tranh chuyên án có thời điểm tưởng chừng rơi vào bế tắc, do đường dây hoạt động khép kín, đối tượng chủ mưu, cầm đầu không trực tiếp xuất hiện mà điều hành thông qua các đối tượng trung gian. Đây là thủ đoạn mới, đòi hỏi lực lượng biên phòng phải chủ động nhận diện, quyết liệt đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên”.

Nhất cử nhất động các đối tượng trong đường dây tổ chức cho người nước ngoài xuất cảnh trái phép (Chuyên án QN526) được trinh sát BĐBP thành phố giám sát chặt chẽ trước khi bắt gọn.

Kết quả đấu tranh Chuyên án QN526 không chỉ thể hiện tinh thần kiên quyết, mưu trí của lực lượng BĐBP trong đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, mà còn cho thấy yêu cầu ngày càng cao đối với công tác nắm, dự báo tình hình, phát hiện và ngăn chặn vi phạm ngay từ sớm, từ xa.

Không chỉ trên biển, tuyến biên giới đường bộ của Quảng Ninh cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng đêm tối, địa hình hiểm trở, đường mòn, lối mở và những khu vực ít người qua lại để tổ chức hoạt động phạm pháp. Cùng với đó, việc sử dụng mạng xã hội, hội nhóm kín và các phương tiện liên lạc hiện đại để kết nối, phân công người dẫn đường, cảnh giới, đưa đón cũng khiến công tác phát hiện, đấu tranh gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đã bám sát chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP, Thành ủy và UBND thành phố, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới. Trong đó, công tác vận động quần chúng được xác định là một giải pháp quan trọng, nhằm xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, phát huy vai trò của nhân dân trong phát hiện, cung cấp thông tin và tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Sơ đồ tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép bị triệt phá trong chuyên án QN526.

Nhóm đối tượng người nước ngoài bị bắt giữ khi đang tìm cách xuất cảnh trái phép từ vùng biển đặc khu Vân Đồn.

Tại Đồn Biên phòng Bắc Sơn, việc gần dân, hiểu dân, giúp đỡ nhân dân được xác định là nền tảng để xây dựng niềm tin và huy động sức dân tham gia bảo vệ địa bàn. Thiếu tá Lê Hồng Nhật, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bắc Sơn, chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định phải sẵn sàng giúp đỡ nhân dân, để bà con cảm nhận rõ BĐBP là chỗ dựa tin cậy, vững chắc. Từ sự tin tưởng, ủng hộ ấy, bà con sẽ tự nguyện, chủ động giúp đỡ lại biên phòng”.

Từ sự gắn bó với cơ sở, những thông tin do người dân cung cấp trở thành nguồn tin quan trọng, giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm, nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Khi mỗi người dân thực sự trở thành một thành viên trong thế trận bảo vệ biên giới, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sẽ được triển khai ngay từ địa bàn dân cư, từ những dấu hiệu bất thường đầu tiên.

Hiệu quả của các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với sức mạnh quần chúng được thể hiện qua kết quả đấu tranh của lực lượng BĐBP thành phố. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 196 vụ với 244 đối tượng; trong đó, xử lý hình sự 18 vụ với 37 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm nhiều tấn hàng lậu và hơn 115kg ma túy các loại. Những kết quả này góp phần ngăn chặn hoạt động tội phạm, giữ vững ANTT trên tuyến biên giới và vùng biển Đông Bắc.

BĐBP thành phố phối hợp với lực lượng Công an cơ sở tăng cường tuần tra khép kín địa bàn.

Thượng tá Bùi Anh Đức, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố, khẳng định: “Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác biên phòng. Chúng tôi quyết tâm tăng cường tuần tra, kiểm soát, sử dụng sắc bén các biện pháp nghiệp vụ và kiên quyết không để các đối tượng tội phạm lợi dụng địa bàn biên giới để hoạt động”.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng BĐBP mà cần sự tham gia, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Từ những kết quả đấu tranh cụ thể đến việc củng cố niềm tin, phát huy vai trò của người dân ở cơ sở, thế trận biên phòng toàn dân tiếp tục được tăng cường, tạo nền tảng giữ vững bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.