Bình Liêu: Triển khai mô hình "Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và tội phạm biên giới"

Nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm và xuất, nhập cảnh trái phép, Ban Chỉ đạo 389 xã Bình Liêu đã triển khai mô hình "Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và tội phạm biên giới".

Việc triển khai mô hình chốt kiểm soát liên ngành nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm các hành vi vận chuyển hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại và vi phạm pháp luật.

Theo đó, trên cơ sở chủ trương thí điểm mô hình 2 lớp kiểm soát liên ngành của tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 xã Bình Liêu và lực lượng liên ngành đã và đang tăng cường phối hợp, duy trì thường xuyên các chốt kiểm soát; tập trung siết chặt các tuyến đường trục chính, đường liên xã và các điểm xung yếu; tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm các hành vi vận chuyển hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại và vi phạm pháp luật.

Ban Chỉ đạo 389 xã Bình Liêu và lực lượng liên ngành đã và đang tăng cường phối hợp, duy trì thường xuyên các chốt kiểm soát.

Song song với công tác kiểm soát trực tiếp tại các chốt, lực lượng liên ngành cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân không tham gia, không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu; tích cực tố giác tội phạm, góp phần cùng các lực lượng chức năng giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ bình yên địa bàn biên giới.

Việc thành lập và duy trì hiệu quả các chốt kiểm soát liên ngành trên địa bàn xã Bình Liêu thể hiện quyết tâm cao của xã nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung trong việc giữ vững an ninh trật tự, chủ động kiểm soát địa bàn và bảo vệ vững chắc an ninh biên giới quốc gia.