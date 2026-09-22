Người chỉ huy bản lĩnh, mưu trí trên trận tuyến phòng, chống tội phạm

Trải qua 25 năm gắn bó với màu áo lính quân hàm xanh, Thượng tá Phạm Hồng Thái, Trưởng Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Quảng Ninh, luôn là biểu tượng của tinh thần mưu trí, dũng cảm và tận tụy. Nhờ những chiến công xuất sắc trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia, mới đây anh đã vinh dự được nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì, trở thành tấm gương sáng nơi tuyến đầu Đông Bắc của Tổ quốc.

Thượng tá Phạm Hồng Thái (ngồi giữa, bên phải) trao đổi nghiệp vụ với đồng nghiệp.

Sinh ra và lớn lên trên vùng đất mỏ giàu truyền thống cách mạng, Thượng tá Phạm Hồng Thái sớm được rèn giũa và thấm nhuần tinh thần “kỷ luật và đồng tâm”. Năm 2001, ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3, chàng thanh niên ấy đã tình nguyện tham gia quân ngũ, bắt đầu chặng đường gắn bó máu thịt với lực lượng biên phòng TP Quảng Ninh.

Trong suốt 25 năm rèn luyện, dù trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, anh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị kiên định và nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Nhờ năng lực chuyên môn vững vàng, năm 2021, anh được cấp trên tin tưởng bổ nhiệm làm Phó Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (hiện là Phòng Nghiệp vụ) và tiếp tục được giao trọng trách Trưởng Phòng Nghiệp vụ vào năm 2025.

Trên cương vị “thuyền trưởng” của Phòng Nghiệp vụ, Thượng tá Phạm Hồng Thái đã tham mưu đắc lực cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Quảng Ninh triển khai hàng loạt kế hoạch đấu tranh sắc bén, bẻ gãy nhiều đường dây tội phạm nguy hiểm. Nhãn quan nghiệp vụ nhạy bén của anh được minh chứng rõ nét qua hàng loạt chuyên án lớn.

Điển hình là Chuyên án QN526. Trước đường dây tổ chức xuất nhập cảnh trái phép có quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia với thủ đoạn tinh vi, manh động, Thượng tá Thái (với vai trò Phó ban thường trực Ban chuyên án) đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch điều tra, xác minh các đối tượng nghi vấn.

Tài liệu thu thập cho thấy, đường dây liên quan đến nhiều địa bàn, từ nội địa ra biên giới, có sự phân công giữa người đón, chở trên bộ và người đưa, dẫn trên biển. Các đối tượng chủ yếu liên lạc qua mạng xã hội, sử dụng “sim rác”, thường xuyên thay đổi địa điểm giao nhận người, phương tiện di chuyển.

Nhận rõ tính chất phức tạp ấy, anh tham mưu xác lập chuyên án QN526 và đề xuất đấu tranh qua nhiều giai đoạn. Cách tổ chức này xuất phát từ yêu cầu bắt giữ cả những đối tượng còn lại trong đường dây, không dừng ở một vụ vận chuyển riêng lẻ.

Thượng tá Phạm Hồng Thái luôn tận tụy, say mê với công việc.

Trong quá trình thực hiện, anh trực tiếp theo dõi diễn biến, tham mưu phương án, tổ chức lực lượng và phối hợp với các đơn vị. Khi phá án, lực lượng được bố trí đồng bộ trên bộ, trên biển và ven biển. Sau bắt giữ, anh tiếp tục chỉ đạo điều tra, xác minh, hoàn chỉnh hồ sơ, đồng thời duy trì trinh sát đối với những đầu mối chưa được làm rõ. Sự thận trọng, bền bỉ ấy góp phần bảo đảm chuyên án đạt mục tiêu và an toàn về người, phương tiện.

Nhờ sự chỉ đạo quyết đoán và nghệ thuật giăng lưới liên hoàn trên bộ, trên biển, lực lượng đánh án đã tóm gọn 7 đối tượng người Việt Nam, ngăn chặn 17 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép, thu giữ 5 ô tô, 2 xuồng cao tốc và nhiều tang vật.

Không chỉ xuất sắc ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, Thượng tá Thái còn thể hiện tinh thần thép trong cuộc chiến chống buôn lậu hàng cấm, đặc biệt là khí N2O (khí cười). Anh đã trực tiếp chỉ đạo các chuyên án lớn như QN1025 và QN126, anh đã cùng đồng đội triệt xóa toàn bộ các đường dây vận chuyển khí N2O từ bên kia biên giới vào nội địa bằng cả đường bộ và đường biển, thu giữ hàng nghìn bình khí cấm, góp phần bảo vệ an toàn sức khỏe cho cộng đồng…

Từ năm 2025 đến nay, Phòng Nghiệp vụ đã tham mưu xác lập, đấu tranh thành công 12 chuyên án liên quan đến tổ chức xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, mua bán, vận chuyển hàng cấm. Đó là kết quả chung của tập thể, các đơn vị phối hợp và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ, với đóng góp của người đứng đầu cơ quan nghiệp vụ.

Dù đối mặt với vô vàn hiểm nguy, Thượng tá Thái luôn xác định rõ trách nhiệm của người chỉ huy: không ngừng học tập, trau dồi nghiệp vụ và đạo đức để khắc phục mọi khó khăn. Anh luôn đi đầu trong việc hướng dẫn, chỉ đạo đơn vị làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc địa bàn để kịp thời tham mưu cho cấp trên những giải pháp tác chiến hiệu quả nhất.

Tấm Huân chương Chiến công hạng Nhì chính là sự ghi nhận xứng đáng cho bản lĩnh mưu trí, tinh thần dũng cảm và sự cống hiến không ngừng nghỉ của Thượng tá Phạm Hồng Thái. Những nỗ lực ấy đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi tuyến đầu biên giới, biển đảo của Quảng Ninh. Anh chính là tấm gương sáng, điểm tựa tinh thần tiêu biểu trong phong trào Thi đua Quyết thắng của toàn đơn vị.