Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển

Chiều 28/10, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tục tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển. Tham dự tại điểm cầu Quảng Ninh có cán bộ BĐBP Quảng Ninh.

BĐBP Quảng Ninh dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.

Theo đánh giá của hội nghị, từ đầu năm 2026 đến nay, trên các tuyến biên giới tình hình vận chuyển hàng hóa trái phép là thuốc lá, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, kim loại quý, hàng cấm, ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới đã phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật.

Lực lượng BĐBP toàn quốc đã chủ động nắm chắc tình hình, xác lập đấu tranh 110 chuyên án, thu giữ 7,5 tấn ma túy và 7 vụ án liên quan đến thuốc nổ, chủ trì phối hợp xử lý trên 1.670 vụ việc với 2.200 đối tượng.

Tại Quảng Ninh, với tuyến biên giới kéo dài trên biển và trên bộ, bám sát các chỉ đạo của Bộ tư lệnh BĐBP, Thành ủy, UBND thành phố đã triển khai toàn diện các mặt công tác biên phòng. Từ đầu năm 2026 đến nay, các đơn vị trong BĐBP thành phố đã bắt giữ, xử lý 196 vụ với 244 đối tượng, 182 phương tiện. Trong đó, đã xử lý hình sự 18 vụ/37 đối tượng/26 phương tiện; hàng hoá thu giữ: 115kg ma túy các loại; 267,67kg pháo; 751,94 gam vàng, 58,01kg bạc; 187 chiếc điện thoại di động; 4.512 bình khí N2O, cùng hàng chục tấn hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Các đại biểu tại điểm cầu Quảng Ninh nghe lãnh đạo Bộ tư lệnh BĐBP phát biểu chỉ đạo đạo tại hội nghị.

Qua nghe các tham luận phân tích làm rõ các tồn tại, khó khăn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển, lãnh đạo Bộ tư lệnh BĐBP yêu cầu lực lượng BĐBP cả nước quán triệt, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Quốc phòng về tiếp tục tăng cường các biện pháp đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu cho Bộ tư lệnh, cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, đặc biệt khi thời gian Tết Nguyên đán 2027 đã cận kề.

BĐBP toàn quốc tăng cường triển khai đồng bộ toàn diện các mặt công tác biên phòng, các biện pháp nghiệp vụ; tăng cường tuần tra khép kín biên giới, làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng trên tuyến biên giới và lực lượng chức năng nước bạn, kịp thời phát hiện từ sớm từ xa các hành vi vi phạm để phòng ngừa. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác đảm an ninh, an toàn tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; phát huy hiệu quả thế trận biên phòng toàn dân đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm trên các tuyến biên giới, vùng biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển của Tổ quốc và an toàn của nhân dân.