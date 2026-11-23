BĐBP thành phố Quảng Ninh tổng kết công tác biên phòng năm 2026

Chiều 23/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác biên phòng và xây dựng lực lượng năm 2026.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia. Trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), cùng với duy trì hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân, BĐBP thành phố đã ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT) vào đăng ký, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, nâng cao hiệu quả quản lý.

Đại tá Nguyễn Quang Hòa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố điều hành thảo luận đánh giá những tồn tại, hạn chế và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác biên phòng năm 2027.

Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng lực lượng được chú trọng theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, bảo đảm sát với đặc điểm địa bàn và yêu cầu thực tiễn. Trong năm, BĐBP thành phố đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng; đồng thời phối hợp tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thành phố...

Các đơn vị BĐBP thành phố cũng chủ trì bắt giữ, xử lý 227 vụ với 304 đối tượng và 215 phương tiện vi phạm. Trong đó, khởi tố, xử lý hình sự 20 vụ với 41 đối tượng. Tổng trị giá hàng hóa, tang vật vi phạm ước tính hơn 19 tỷ đồng, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng. Đồng thời, đấu tranh triệt phá thành công nhiều đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép, hàng cấm, tổ chức xuất nhập cảnh trái phép và mua bán khí N2O.

Công tác xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục đạt nhiều kết quả thiết thực; các chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” được duy trì nền nếp, thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Nhiều mô hình sáng tạo như “BĐBP - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”, “dân vận đối ngoại”, “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm”... phát huy mạnh mẽ vai trò của quần chúng nhân dân trong tham gia tự quản đường biên, mốc giới.

BĐBP thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc duy trì thực hiện nghiêm 3 văn kiện pháp lý về biên giới, góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Trong năm, các cửa khẩu biên giới đất liền đã ghi nhận hơn 7,5 triệu lượt người và gần 350.000 lượt phương tiện xuất nhập cảnh; tại các cửa khẩu cảng biển, tổng lượng hàng hóa thông qua đạt gần 60 triệu tấn.

Phát huy tinh thần xung kích nơi tuyến đầu, BĐBP thành phố đã điều động gần 400 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 85 lượt phương tiện kịp thời tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng thủ dân sự, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân...

Đại tá Nguyễn Quang Hòa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2026.

Ghi nhận những kết quả, thành tích của cán bộ chiến sĩ BĐBP thành phố Quảng Ninh, năm 2026 đã có 84 lượt tập thể, 190 lượt cá nhân được Chủ tịch nước, các cấp, ngành, trung ương, địa phương khen thưởng; đặc biệt đã có 1 tập thể và 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công...

Đại tá Vũ Văn Hưng, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc năm 2026.

Trước những yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, năm 2027, BĐBP thành phố tiếp tục giữ vững, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, khắc phục mọi khuyết điểm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, triển khai có hiệu quả đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới; luôn là điểm tựa vững chắc của đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, góp phần xây dựng khu vực biên giới của thành phố ngày càng giàu mạnh, bình yên và phát triển.