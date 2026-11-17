Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường: "Mỗi thầy, cô giáo tiếp tục giữ vững tâm huyết, trách nhiệm với sự nghiệp trồng người"

"Mỗi thầy, cô giáo tiếp tục giữ vững tâm huyết, trách nhiệm, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng những thế hệ học sinh phát triển toàn diện cả về tri thức, thể chất, kỹ năng và nhân cách"- đây là mong muốn được đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, nhấn mạnh tại buổi gặp mặt nhà giáo tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc năm học 2025-2026 vào ngày 17/11. Cùng dự có lãnh đạo HĐND, UBND thành phố và hơn 400 đại biểu đại diện cho hơn 23.000 nhà giáo trên địa bàn.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Thành ủy biểu dương, chúc mừng các thầy giáo, cô giáo, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong năm học 2025-2026; đồng thời trân trọng gửi lời tri ân tới đội ngũ nhà giáo đang ngày ngày tận tụy cống hiến cho sự nghiệp "trồng người".

Đồng chí khẳng định: Đằng sau sự trưởng thành của biết bao thế hệ học sinh là sự tận tụy, bền bỉ của các thầy cô. Có thầy cô dành cả tuổi trẻ để bám trường, bám lớp; có người lặng lẽ đổi mới từng tiết dạy để học sinh có thêm cơ hội phát triển. Những đóng góp ấy không phải lúc nào cũng được đo đếm bằng thành tích, nhưng luôn xứng đáng được xã hội ghi nhận và trân trọng.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đề cập đến vai trò đặc biệt quan trọng của giáo dục đối với tương lai thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển rộng mở, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, năng lực quản trị và sức cạnh tranh. Để phát triển nhanh, bền vững và khẳng định vị thế xứng đáng, yếu tố quyết định vẫn là con người. Giáo dục chính là nền tảng hình thành những thế hệ công dân có tri thức, bản lĩnh, nhân cách, năng lực sáng tạo và trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, phát biểu khai mạc hội nghị.

Từ yêu cầu đó, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị ngành Giáo dục và mỗi nhà giáo cần chủ động thích ứng với những thay đổi của xã hội, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, đặc biệt là khả năng ứng dụng công nghệ và làm chủ các kỹ năng trong kỷ nguyên số.

Việc tiếp cận phương pháp giáo dục hiện đại phải gắn với phát huy truyền thống, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời hướng tới đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Vũ Thị Thúy Hà, Phó Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới giáo dục phải bắt đầu từ việc xác định đúng mục đích, nội dung và phương pháp đào tạo. Quá trình dạy học cần chuyển từ truyền thụ kiến thức một chiều sang khơi dậy tư duy, khả năng sáng tạo và năng lực tự học của học sinh. Mỗi thầy cô cần chú trọng hình thành cho các em thói quen học tập suốt đời, biết chủ động tìm tòi, tiếp nhận và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Cùng với trang bị tri thức, giáo dục phải đặc biệt coi trọng bồi dưỡng nhân cách, lý tưởng sống, tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Đó cũng là giá trị Quảng Ninh đang hướng tới khi triển khai thí điểm mô hình trường học xã hội chủ nghĩa. Các nhà trường, thầy cô cần quan tâm giáo dục học sinh về những giá trị nền tảng của dân tộc, tư tưởng, đạo đức, lối sống; giúp các em hiểu được giá trị của lao động, tinh thần cống hiến và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với xã hội; chú trọng giáo dục kỹ năng sống, giáo dục thể chất, nghệ thuật, ngoại ngữ; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lệch chuẩn; xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, nhân văn.

Đồng chí Bí thư Thành ủy trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể.

Đặc biệt, đồng chí yêu cầu ngành Giáo dục quan tâm hơn nữa việc đưa lịch sử, văn hóa và truyền thống của Quảng Ninh vào hoạt động giáo dục. Với bề dày lịch sử, truyền thống cách mạng, văn hóa và tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của Vùng mỏ, đây là nguồn tư liệu, chất liệu giáo dục có giá trị để bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ.

Nhắc lại truyền thống vẻ vang của ngành Giáo dục và những tấm gương nhà giáo mẫu mực qua các thời kỳ, đồng chí mong muốn mỗi thầy cô tiếp tục giữ gìn phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, nuôi dưỡng tình yêu nghề và tinh thần trách nhiệm; luôn là tấm gương về tri thức, nhân cách và khát vọng cống hiến để học sinh noi theo. Mỗi thầy, cô giáo không ngừng trau dồi chuyên môn, giữ vững tâm huyết, trách nhiệm với nghề, góp phần đào tạo, bồi dưỡng những thế hệ học sinh phát triển toàn diện cả về tri thức, thể chất, kỹ năng và nhân cách.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan quản lý giáo dục tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất, năng lực, tâm huyết và khát vọng cống hiến; nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách thu hút, đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc để các thầy cô yên tâm gắn bó với nghề, toàn tâm, toàn ý với sự nghiệp trồng người.

Toàn ngành hiện có 1.423 cán bộ quản lý, 19.344 giáo viên, trong đó có 118 Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú. Trong năm học 2025-2026, ngành Giáo dục Quảng Ninh để lại nhiều dấu ấn, nhất là trong điều kiện sắp xếp tổ chức, mạng lưới trường lớp, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, toàn ngành đã nỗ lực giữ vững nền nếp, ổn định hoạt động dạy học; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 93,04%. Học sinh Quảng Ninh giành 82 giải học sinh giỏi quốc gia THPT, tiếp tục thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ học sinh đoạt giải. Chuyển đổi số, giáo dục STEM, ngoại ngữ và đổi mới phương pháp giảng dạy có những chuyển biến tích cực. Những chính sách đặc thù, nhân văn của thành phố dành cho học sinh, nhà giáo và các cơ sở giáo dục tiếp tục được triển khai hiệu quả, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, trách nhiệm và tầm nhìn đối với sự nghiệp giáo dục. Những kết quả ấy là thành quả của sự quan tâm, đồng hành của các cấp, ngành, gia đình và toàn xã hội; đặc biệt là tâm huyết, trí tuệ và những cống hiến bền bỉ của đội ngũ nhà giáo.

Với những thành tích đã đạt được, dịp này ngành Giáo dục Quảng Ninh có 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 3 tập thể được Chính phủ tặng Cờ thi đua; 1 tập thể và 127 cá nhân được Chính phủ tặng Bằng khen. Nhiều tập thể, cá nhân cũng được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố.