Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm, làm việc tại Trường THPT Chuyên Hạ Long, Trường Tiểu học và THCS Hà Tu

Sáng 12/10, đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), đã đến thăm, làm việc tại Trường THPT Chuyên Hạ Long và Trường Tiểu học và THCS Hà Tu, thành phố Quảng Ninh. Cùng đi có đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh. Qua thực tế, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và bảo đảm công bằng trong giáo dục.

Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, trao đổi, lắng nghe ý kiến của học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long.



Tại Trường THPT Chuyên Hạ Long, cơ sở giáo dục mũi nhọn của thành phố Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã tham quan các lớp học, phòng học bộ môn; trực tiếp trao đổi, lắng nghe ý kiến của học sinh về chương trình học, điều kiện cơ sở vật chất, việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập, các hoạt động ngoại khóa và định hướng lựa chọn ngành nghề trong tương lai.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng đặt nhiều câu hỏi gợi mở về cơ hội học tập, sự công bằng trong giáo dục, khuyến khích học sinh chủ động khám phá, phát huy năng lực, sở trường và nỗ lực vươn lên.

Bộ trưởng thực tế tại phòng học STEM tại Trường THPT Chuyên Hạ Long.

Trường THPT Chuyên Hạ Long hiện có 36 lớp với 1.239 học sinh. Trong 5 năm học gần đây, học sinh nhà trường đạt 330 giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, 1.090 giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh; 16 học sinh được tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế.

Nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, đẩy mạnh giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực ngoại ngữ và chuyển đổi số trong dạy học.

Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, làm việc với Ban lãnh đạo Trường THPT Chuyên Hạ Long.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, Trường THPT Chuyên Hạ Long cần thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn nhân tài cho đất nước, vừa tiên phong thử nghiệm các mô hình, chương trình, nội dung và phương pháp giáo dục mới để nhân rộng trong hệ thống giáo dục phổ thông. Nhà trường cần kết hợp giáo dục toàn diện với định hướng chuyên sâu theo năng lực, sở trường của học sinh; tạo điều kiện để các em chủ động lựa chọn môn học, phát huy hứng thú, động lực tự học, tránh gây áp lực quá mức.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng chuyển vai trò của giáo viên từ truyền thụ kiến thức sang tổ chức, hướng dẫn và đồng hành cùng học sinh; tăng cường các hoạt động khám phá, trải nghiệm, thực hành, học tập theo dự án, đặc biệt trong giáo dục STEM và liên kết với các trường đại học, cơ sở nghiên cứu để hỗ trợ học sinh thực hiện dự án và định hướng nghề nghiệp.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trò chuyện cùng học sinh Trường Tiểu học và THCS Hà Tu.

Bộ trưởng khảo sát tại phòng sách của nhà trường.

Tại Trường Tiểu học và THCS Hà Tu, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn tìm hiểu thực tế công tác quản lý, tổ chức dạy học sau sáp nhập trường liên cấp và việc triển khai các nhiệm vụ đổi mới giáo dục.

Năm học 2026-2027, nhà trường có 75 lớp với 3.021 học sinh tại 3 cơ sở. Theo định hướng, Trường Tiểu học và THCS Hà Tu dự kiến sáp nhập với Trường THPT Vũ Văn Hiếu, hình thành trường phổ thông 3 cấp học, thí điểm mô hình trường học xã hội chủ nghĩa.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT làm việc với Ban lãnh đạo Trường Tiểu học và THCS Hà Tu.

Bộ trưởng đề nghị nhà trường nghiên cứu, đánh giá kỹ các điều kiện tổ chức và vận hành mô hình trường phổ thông 3 cấp học. Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc để Bộ GD&ĐT cùng địa phương phối hợp tháo gỡ. Đồng thời, chú trọng lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, tăng cường giáo dục STEM, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Đặc biệt, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nền tảng giáo dục thông minh tích hợp AI; nghiên cứu, đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ trong dạy học, quản trị nhà trường và quản lý đội ngũ. Cùng với đó, quan tâm chăm lo, tạo động lực, phát huy tâm huyết và năng lực sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.