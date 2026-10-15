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9.093 tỷ đồng - là tổng ngân sách thành phố Quảng Ninh dành cho giáo dục và đào tạo năm 2026

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#Chính sách giáo dục Quảng Ninh

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