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Xã hội
Giáo dục
9.093 tỷ đồng - là tổng ngân sách thành phố Quảng Ninh dành cho giáo dục và đào tạo năm 2026
15/10/2026 09:08
Báo Quảng Ninh trên
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từ khóa:
#Chính sách giáo dục Quảng Ninh
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