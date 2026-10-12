Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với thành phố Quảng Ninh

Ngày 12/10, đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng Đoàn công tác đã làm việc với thành phố Quảng Ninh về tình hình giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của thành phố. Làm việc với Đoàn có các đồng chí: Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo HĐND, UBND thành phố, các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Đoàn công tác làm việc với thành phố Quảng Ninh.

Sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục, toàn thành phố hiện có trên 700 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục mầm non độc lập với tổng số hơn 360.000 trẻ mầm non, học sinh các cấp học và trên 20.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, thành phố có 10 cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trường trung cấp công lập và tư thục.

Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Quảng Ninh đã xây dựng và ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực giáo dục. Hiện thành phố đã ban hành 10 chính sách giáo dục đặc thù, với quy mô hỗ trợ trên 539.000 lượt người học và nhà giáo, tổng kinh phí gần 800 tỷ đồng mỗi năm học. Hệ thống chính sách bao quát từ mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp đến đại học; đồng thời quan tâm giáo dục mũi nhọn, bồi dưỡng năng khiếu. Cùng với chính sách hỗ trợ người học, nguồn lực đầu tư cho trường lớp tiếp tục được ưu tiên, nhất là ở khu vực biên giới. 5 trường nội trú biên giới và 1 trường liên cấp tiểu học – THCS khu vực biên giới được đầu tư trên 377 tỷ đồng; hơn 12.000 điều hòa được trang bị cho các trường công lập, tạo thêm nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục trên toàn thành phố.

Năm 2026, ngân sách dành cho giáo dục, đào tạo khoảng 9.000 tỷ đồng, chiếm trên 21% tổng dự toán chi ngân sách địa phương.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, khẳng định: Quảng Ninh luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Thành phố nhất quán quan điểm phát triển giáo dục toàn diện gắn với bảo đảm công bằng, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, nhất là những địa bàn còn nhiều khó khăn; đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy và học, phát triển giáo dục mũi nhọn và khuyến khích xã hội hóa giáo dục. Việc ưu tiên nguồn lực đầu tư cho giáo dục thể hiện quyết tâm của thành phố trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện để mọi người học được thụ hưởng những thành quả phát triển.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, báo cáo tại buổi làm việc.

Trước yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nghiên cứu các cơ chế, chính sách có tính đổi mới, đột phá, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục, nhất là khu vực ngoài công lập. Qua đó, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, đa dạng hóa loại hình đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của người dân và yêu cầu nhân lực của nền kinh tế; từng bước đưa giáo dục trở thành lĩnh vực kinh tế mang lại giá trị gia tăng cao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của các địa phương.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và những kết quả ngành Giáo dục Quảng Ninh đạt được trong thời gian qua.

Về một số định hướng thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị thành phố xác định rõ các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm để ưu tiên nguồn lực đầu tư. Qua đó, tối ưu hóa nguồn lực đầu tư từ ngân sách cho giáo dục; đồng thời bảo đảm kết hợp hài hòa giữa phát triển giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn.

Giám đốc Sở Tài chính thành phố phát biểu tại buổi làm việc.

Để đáp ứng được nguồn nhân lực trong giai đoạn tới, một trong những giải pháp quan trọng nhất mà địa phương cần triển khai thực hiện là phải gắn kết chặt chẽ việc phát triển các cơ sở giáo dục với thị trường việc làm, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên đến học tập và có cơ hội tìm việc làm ngay tại địa phương. Đây là lợi thế rất lớn để Quảng Ninh có thể thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến học tập, sinh sống và làm việc.

Đồng tình với những đề xuất, kiến nghị của thành phố, Bộ trưởng khẳng định, Bộ sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa để Quảng Ninh thực hiện các mục tiêu trong phát triển giáo dục, góp phần để thành phố tiếp tục giữ vững vị thế của địa phương đi đầu cả nước trong phát triển kinh tế - xã hội.