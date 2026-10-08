Bình Liêu: Phát động đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá”

Ngày 8/10, xã Bình Liêu tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá” hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, tới dự và chỉ đạo.

Đợt thi đua cao điểm diễn ra từ nay đến hết năm 2026 nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn xã. Qua đó, chuyển mạnh từ “theo dõi tiến độ” sang “tạo ra kết quả, sản phẩm cụ thể”, đảm bảo rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Đồng chí Đặng Thu Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phát động đợt thi đua.

Tại lễ phát động, UBND xã Bình Liêu đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung huy động tối đa các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm và hạ tầng phục vụ xây dựng nông thôn mới; quyết liệt tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, xã chủ động rà soát, hoàn thiện thực chất các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách, phát triển thương mại - dịch vụ và nâng cao thu nhập cho người dân.

Cùng với phát triển kinh tế, xã Bình Liêu chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, kích cầu du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Song song với đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Quang cảnh buổi lễ phát động.

Phát động tại buổi lễ, lãnh đạo UBND xã Bình Liêu kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, thi đua bằng những việc làm thiết thực, công trình và sản phẩm cụ thể trong từng ngày, từng tuần, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2026.