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Theo dòng thời sự 08/10/2026: 90 ngày nước rút nhìn từ cơ sở

Báo Quảng Ninh trên

Quảng Ninh bước vào 90 ngày cuối năm với những mục tiêu còn phải hoàn thành ở nhiều lĩnh vực, từ tăng trưởng, thu ngân sách, giải ngân đầu tư công đến giải phóng mặt bằng, nông thôn mới và tiến độ các dự án.
Tập podcast “90 ngày nước rút nhìn từ cơ sở” tổng hợp cách các mục tiêu chung được cụ thể hóa ở từng địa bàn như Tiên Yên, Bình Liêu, Vân Đồn và các đơn vị quản lý dự án. Mỗi nơi có một phần việc khác nhau, nhưng cùng hướng tới một yêu cầu: biến quỹ thời gian còn lại của năm thành khối lượng công việc, tiến độ và kết quả cụ thể.

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từ khóa:

#90 ngày #tăng tốc thi đua

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