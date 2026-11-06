Hội Nông dân Quảng Ninh: Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Chiều 6/11, tại nhà văn hóa xã Bình Liêu, Hội Nông dân thành phố Quảng Ninh tổ chức chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tại chương trình, các đại biểu và hội viên nông dân đã theo dõi phim tài liệu với chủ đề “Văn hóa, cội nguồn và sức mạnh nội sinh của dân tộc”. Tiếp đó, hội nghị đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về việc thực hiện các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển văn hóa Việt Nam gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham quan không gian trưng bày, giới thiệu về văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số Bình Liêu, cùng các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng do hội viên, nông dân và các hợp tác xã trực tiếp sản xuất.

Tặng quà cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lục Hồn.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày (từ 9h00 - 11h30), Thường trực Hội Nông dân thành phố phối hợp với Hội Nông dân các xã Hoành Mô và Lục Hồn đã tổ chức lễ gắn biển 2 mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn tại xã Hoành Mô; đồng thời đi thăm, tặng quà cho 2 hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lục Hồn.

Đại biểu trải nghiệm giã bánh dày.

Các hoạt động thiết thực này nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và thành phố Quảng Ninh, thiết thực lập thành tích chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11). Qua đó, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.